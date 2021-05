Patata viola, la patata salva salute: proprietÃ  e benefici

Rimedi naturali Salute e benessere

Patata viola: la patata salva salute: proprietà e benefici. La patata viola nota anche come patata salva salute è ricca di proprietà benefiche per l’organismo. A rendere questa patata un toccasana per la salute è proprio il colore violaceo di queste patate. Le patate viola, infatti, sono particolarmente ricchi di antociani, sostanze dal potere antiossidante che ci proteggono dal rischio di cancro, ictus e malattie cardiache. In realtà gli antociani si trovano numerosi in tutta la frutta e la verdura delle tonalità di colori che vanno dal viola al blu ad esempio i mirtilli, considerate però che le patate viola ne contengono di più (è stato stimato che questi tuberi contengano circa 150 mg di antiossidanti per 100 gr a crudo). Le patate viola sono anche consigliate nella prevenzione dei tumori. Questi tuberi contengono poi molto potassio, altri minerali, e vitamine (in particolare la vitamina C).PATATA VIOLA: BENEFICIantiossidantiricche di sali minerali e vitamineriducono il rischio di malattie cardiachehanno azione preventiva nei confronti dei tumoriPATATA VIOLA: ORIGINEL’origine della patata viola è nel cuore del Perù e del Cile, tuttavia oggi viene coltivata con successo anche in Europa, dove viene impiegata per manicaretti scenografici. Dal viola al turchese, le sfumature di questo antico tubero, appartenente alla famiglia delle Solanacee, stupiscono, infatti, per il colore decisamente particolare.PATATA VIOLA: PROPRIETA’La presenza di sali minerali e vitamine rende la patata viola un concentrato di proprietà benefiche per l’organismo. Contiene vitamina C, potassio, senza contare l’apporto di fibre e carboidrati complessi. Inoltre, ha un importante potere saziante. Insieme all’impiego per torte rustiche e contorni, le patate viola possono costituire un ingrediente per i dolci grazie al sapore docle e alla consistenza farinosa. Fra le ricette con la patata viola troviamo pancakes, torte dolci e cupcakes, deliziose anche in versione vegana con latte vegetale, mandorle e frutta secca.PATATA VIOLA: RICETTEDa provare gli gnocchi con patate viola da condire con formaggio fuso o vegetali di stagione. La consistenza risulta piuttosto farinosa, per questo la patata viola può essere utilizzata per un cremoso puré, ma anche per una gustosa vellutata da abbinare a crostini di pane caldo. Dal filetto di pesce in crosta alla pizza, la patata viola si presta a essere reinventata e cucinata dando spazio alla fantasia. Per portare in tavola piatti all’insegna della salute e del colore.