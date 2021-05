Rimedi naturali Salute e benessere

Patata come rimedio naturale di benessere: ecco 5 usi e per cosa

Patata come rimedio naturale, ecco 5 usi in casa e per cosa. La patata da sempre è ritenuto un tubero dai molti usi in cucina e come rimedio naturale per alcuni disturbi tra cui insonnia, mal di testa e non solo. La patata è ricca di vitamina C, di potassio, di amidi e carboidrati complessi ed ha proprietà disinfiammanti per l’apparato digerente, è utile in caso di piccole ustioni e non solo.Patata come rimedio naturale: ecco per cosaPATATA COME RIMEDIO NATURALE PER MAL DI TESTATra i rimedi naturali per alleviare il mal di testa, vi è l’utilizzo di fettine di patata da strofinare sulle tempie con movimenti circolari e con delicatezza, in modo da alleviare i fastidi. Sappiamo che il mal di testa può essere molto fastidioso. Mettere all’opera questo rimedio naturale è molto semplice e rapido. Tentar non nuoce.PATATA COME RIMEDIO NATURALE PER INSONNIASi dice che mangiare delle patate lessate per cena possa favorire un buon sonno ristoratore. Ciò sarebbe dovuto alla capacità delle patate di riequilibrare l’acidità del nostro stomaco, in modo tale che problemi di digestione non ci disturbino durante il sonno.PATATA COME RIMEDIO NATURALE PER VERRUCHEL’utilizzo di patate rappresenta un rimedio naturale tipico della tradizione popolare al fine di accelerare la scomparsa delle verruche. Una fettina di patata dovrebbe essere strofinata ogni giorno sulla verruca, fino alla sua scomparsa. Il contenuto di potassio e di vitamina C delle patate potrebbe essere la chiave per la risoluzione del problema.PATATA COME RIMEDIO NATURALE: IMPACCHI CALDI E FREDDILe patate mantengono a lungo le temperature sia calde che fredde. Per questo motivo possono essere utilizzate per effettuare degli impacchi alla temperatura desiderata in sostituzione della borsa dell’acqua calda o del ghiaccio, dopo averle riscaldate o raffreddate ed avvolte in una garza o in un fazzoletto.PATATA COME RIMEDIO NATURALE: ACNEUn semplice rimedio naturale contro foruncoletti, punti neri e piccole imperfezioni consiste nello strofinare sulla parte interessata una fettina di patata cruda, in modo che il succo in essa contenuto possa entrare a contatto con la pelle e possa essere lasciato agire per alcuni minuti prima di risciacquare, in modo da favorire la guarigione e la scomparsa delle imperfezioni.