Prove Nazionali Invalsi 2021: le ultime novitÃ  su date e calendario

Le prove Invalsi 2021 si terranno nonostante le difficoltà legate al virus Covid 19, ecco date, Calendario e novità elencate sul sito del Miur. Quest’anno si svolgeranno i Test e le Prove INVALSI 2021, una delle novità delle prove di quest’anno saranno le modalità con cui si svolgeranno e le classi interessate dai Test 2021, secondo le ultime novità è stata allargata la finestra temporale per poter svolgere le prove, per tanto sia le scuole che gli studenti avranno più tempo a disposizione per convocare i ragazzi che saranno riuniti in piccolissimi gruppi, inoltre le prove potranno essere spostate nei prossimi mesi in quelle zone in cui le lezioni non sono in presenza, cioè in DAD. Oggi prenderanno quindi il via i test Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) nelle V superiori per i ragazzi che faranno gli esami di maturità. La Maturità 2021 quest’anno sarà diversa dagli altri anni a causa dei problemi provocati dal covid-19, ma la cosa che è certe è che gli studenti dovranno sostenere le prove Invalsi, sebbene al momento non sia chiaro quale potrebbe essere il loro peso sull’esame di Stato.La presidente dell’Istituto Anna Maria Ajello dopo l’incontro con il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato che le prove Invalsi 2021 sono confermate, e ha annunciato anche la novità che per quest’anno le prove Invalsi potrebbero non esserci per i ragazzi delle classi seconde delle superiori. Al momento non si conosce ancora la valenza delle prove Invalsi sul punteggio finale della Maturità, ma cosa certa è che le prove Invalsi riguarderanno le competenze in Italiano, Matematica e Inglese. Inoltre le prove Invalsi saranno eliminate anche per le classi seconde delle superiori, ma ci saranno per le terze medie e anche per i bambini delle elementari. La data inizio prove Invalsi è stata stabilita per marzo 2021 e dedicate ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori e svolte al pc per agevolare gli istituti scolastici nella predisposizione degli spazi e nell’organizzazione delle aule.Per gli studenti del quinto anno il calendario Prove Invalsi 2021 potrebbero subire modifiche, ma nel dettaglio le classi interessate dalla prove Invalsi 2021 sono le seguenti:II e V della scuola primaria;III delle scuole medie;classi II e V delle scuole superiori.Sono esonerati dalla prova di Inglese gli studenti del II anno delle elementari e il II anno delle scuole superiori, le prove saranno svolte al pc tranne per le elementari dove è prevista la tradizionale modalità in carta e penna. Vediamo nel dettaglio le date delle prove:Il calendario delle prove Invalsi 2021 è il seguente:il 5 maggio svolgono le prove Invalsi 2021 di Inglese le classi quinte delle elementari;il 6 maggio svolgono le prove Invalsi 2021 di Italiano le classi seconde e quinte delle elementariil 12 maggio svolgono le prove Invalsi 2021 di Matematica le classi seconde e quinte delle elementari.Le classi II delle superiori, che pare non svolgeranno le Prove Invalsi 2021, il calendario in ogni caso sarebbe il seguente:dal 10 al 28 maggio le classi non campione;11-13 e 14 maggio le classi campione.