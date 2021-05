Cultura Onorificenza

Grazia Dormiente Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Grazia Dormiente Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio compiacimento per la notizia del conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Grazia Dormiente, della Onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica”. L’onorificenza sarà consegnata dal Prefetto di Ragusa, S.E. Filippina Cocuzza, che ne ha curato la segnalazione, oggi 3 maggio 2021. Studiosa di Etno antropologia, nel 1972 ha ideato e realizzato, con i soci dell’Associazione Culturale “S. A. Guastella” di Modica, il Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari, ubicato nel Palazzo dei Mercedari di Modica del quale, in questi giorni, ha completato la delicata operazione di riallestimento in vista della sua imminente apertura al pubblico.Ricopre attualmente la carica di presidente dell’Associazione “Giorgio La Pira - spes contra spem” di Pozzallo, movimento culturale che promuove iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la divulgazione del pensiero e dell’opera del pozzallese Giorgio La Pira. Nel 2010, nominata Direttore Culturale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, ha guidato l’equipe che ha condotto la ricerca archivistica documentando l’inedita presenza di cioccolatieri a Modica sin dal 1746. Nel 2014 con Ignazio Abbate Sindaco di Modica e Nino Scivoletto, direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica inaugurano il Museo del Cioccolato di Modica, ubicato nel Palazzo della Cultura e nella sezione animata in Via Grimaldi 28 con la riproposizione del “Dammusu ro ciucculattaru” e della settecentesca lavorazione del Cioccolato a Modica.Nel 2019 , su proposta di Nino Scivoletto, Presidente della Associazione Europea The Chocolate Way, viene chiamata a guidarne il Comitato Scientifico, per la redazione del Dossier per il riconoscimento dell’Itinerario Culturale Europeo “La Via del Cioccolato; componenti del Comitato gli accademici :Giorgio Calabrese l’Università del PIEMONTE ORIENTALE di ALESSANDRIA , Torino e MESSINA; Gian Carlo di Renzo, Università degli Studi di Perugia; Massimo De Giuseppe, Università IULM – Milano; Vincenzo Russo Università IULM -Milano; Filippo Grasso Università di Messina; Alexis Verdú Iborra: Università di Alicante ; Roberta Garibaldi Università di Bergamo Per la cronaca a Grazia Dormiente , nel 1995, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, sempre su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha conferito l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica”.Di seguito le recenti pubblicazioni di Grazia DormienteOggetti senza gloria, Edizioni Nemapress, 2013Grazia Dormiente, G. Leone, Modica storia del suo cioccolato, Gribaudo 2015Quasimodo e La Pira -l’operaio dei sogni e l’operaio del Vangelo, Prova d’Autore, 2016Ibleide: memorie e sguardi, Prova d’autore,2018Grazia Dormiente, Massimo Assenza, Pozzallo in dialogo con il mare, Edizione Comune di Pozzallo, 2019Il Cioccolato di Modica IGP, Edizioni AMUCIMO, 2019G. Dormiente –M. Assenza, I tesori della Chiesa Madre Madonna del Rosario,2019Il corale grazie ai Pozzallesi d’America, (a cura) Edizione Comune di Pozzallo, 2019Versi golosi e suoni musicali, Edizioni AMUCIMO, 2020Scritti a margine, Prova d’Autore,2020Madonna Vasa Vasa, Grafiche Santocono,2021Il senso dei luoghi quotidiani- campo, casa, bottega, strada, porto, festa, Martorina Editore, 2021