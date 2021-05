Cucina Ricette siciliane

Polpette di patate alla siciliana: ricetta facile. Le polpette di patate sono tra le ricette italiane che vantano molte varianti di ingredienti e preparazione. Noi ne elenchiamo una ovvero la ricetta siciliana delle polpette di patate, quella della nonna. Le polpette di patatePOLPETTE DI PATETE ALLA SICILIANA: INGREDIENTI1 kg patate1 spicchio aglio150 g Caciocavallo 3 uova1 mazzetto di prezzemolo70 g pangrattatoSalePepe neroOlio extravergine d’olivaPOLPETTE DI PATATE ALLA SICILIANA: PREPARAZIONECome prima cosa bisogna lessare le patate intere con la buccia in abbondante acqua salata fino a cottura ultimata (40 minuti circa o dieci minuti con la pentola a pressione). Nel mentre le patate cuociono potete tritare finemente il mazzetto di prezzemolo, sbucciate l’aglio, privatelo del cuore e tritatelo finemente. Quando le patate sono cotte, pelatele e schiacciatele con una forchetta o con lo schiacciapatate. Aggiungete una presa di sale, il caciocavallo grattugiato, il prezzemolo e l’aglio tritati alle patate e infine unite le uova, poi lavorate tutto con una mano. Aggiungete pangrattato quanto basta (70-100 g circa) fino a ottenere un impasto morbido ma compatto e non troppo appiccicoso. Poi ungetevi leggermente le mani con un filo d’olio e prelevate man mano dei pezzi d’impasto a cui dovete dare una forma ovale leggermente schiacciata.Quando tutte le polpette di patate sono pronte, mettere a scaldare un dito d’olio extravergine d’oliva in un padellino non troppo largo e, quando è ben caldo, friggete le polpette su entrambi i lati fino a doratura (poche alla volta per evitare di fare abbassare la temperatura dell’olio). Ponete man mano le polpette di patate alla siciliana su carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso. Le polpette vanno servite calde per assaporaremil gusto delizioso delle patate con prezzemolo e aglio.