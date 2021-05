Cronaca Ultima ora

Incidente stradale a Modica: centauro in ospedale

Incidente stradale oggi intorno alle ore 13,30 sulla via della Costituzione, zona del Polo commerciale, a Modica. Secondo le prime informazioni l'incidente è stato autonomo. Una moto di grossa cilindrata, una Yamaha Fz1, per cause in corso di accertamento è finita rovinosamente a terra. Il centauro è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica.Il traffico fortunatamente non ha subito rallentamento nonostante l'orario di punta.