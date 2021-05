Attualità Scicli

Flash mob a Donnalucata: no al lido sulla spiaggia Flash mob a Donnalucata: no al lido sulla spiaggia

Flash mob contro il nuovo stabilimento balneare nella spiaggia di ponente a Donnalucata, frazione rivierasca di Scicli. In tanti ieri mattina si sono radunati sulla spiaggia di ponente per protestare contro la nuova costruzione sulla spiaggia. Molti cittadini hanno detto la loro sulle problematiche legate alla nuova costruzione del lido sulla spiaggia. Il movimento spontaneo di cittadini, assieme alle alcune associazioni Legambiente Scicli e Ainlukat hanno acceso anche un dibattito politico per la realizzazione di un nuovo piano spiagge, dimenticato da troppo tempo, atto a tutelare veramente le nostre coste. Il Comune di Scicli e la Sovrintendenza di Ragusa si sono rivolti al Tar di Catania per chiedere la sospensione dei lavori ma la richiesta è stata bocciata.