Inter campione d'Italia 2021-2021: 19esimo titolo tricolore

L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vincono il loro 19/mo titolo tricolore. L'Atalanta pareggia 1-1 in casa del Sassuolo, e in forza di questo risultato l'Inter e' Campione d'Italia 2020-2021 con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che hanno vinto ieri a Crotone 2-0, sono a 82 punti, 13 piu' dell'Atalanta e nessuna squadra puo' piu' raggiungerla. L'Inter celebra la vittoria dello scudetto numero 19. Lo fa con un post su Twitter, al fischio finale del pari tra Sassuolo ed Atalanta, e un'immagine di squadra al gran completo con Conte e il presidente Zhang. Ovviamente presente la citazione del celebre coro "Siamo noi i campioni dell'Italia" e la scritta 'I M Scudetto' a richiamo del nuovo logo della società nerazzurra."Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!": è l'invito alla responsabilità da parte dell'Inter ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria matematica del 19esimo scudetto. La società chiede ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti e le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19. È iniziata al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la grande festa dei tifosi dell'Inter a Milano per la vittoria dello scudetto. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo: anche Piazza Duomo iniziano ad arrivare i tifosi dare il via alla festa."I campioni dell'Italia siamo noi", "Chi non salta rossonero è" e "Come mai la Champions non la vinci mai" dedicato alla Juventus, sono i cori che stanno accompagnando la festa delle centinaia di tifosi dell'Inter che si sono già radunati in Piazza Duomo a Milano, in un assembramento in cui tutti, però, indossano la mascherina, tra sciarpe, coriandoli nerazzurri, bandiere e fumogeni. In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro. "Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!": questo il messaggio su Twitter da parte della Juventus, poco dopo la certezza del titolo nerazzurro. Termina così il dominio bianconero, dopo nove anni di scudetti consecutivi, cede il testimone ai nerazzurri. Tra i primi a complimentarsi con l'Inter campione d'Italia c'è il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Lo fa con un tweet rivolto a Steven Zhang, presidente del club nerazzurro. "Ben fatto Steven! - scrive Agnelli - Felice per te e orgoglioso di essere il tuo leale avversario in campo e amico fuori dal campo. Torneremo...".