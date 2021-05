Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, bollettino 2 maggio: 772 positivi e 3 morti Covid Sicilia, bollettino 2 maggio: 772 positivi e 3 morti

Sono 772 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia e 3 morti. Sono questi i dati del Ministero della Salute di oggi 2 maggio 2021. I 772 nuovi positivi segnalati oggi sono infatti venuti fuori a fronte di 9.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, un numero decisamente basso rispetto ai 27.029 test del giorno precedente.Con i nuovi 772 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia - in virtù anche di guarigioni e decessi - è oggi di 24.781, di cui 23.470 in isolamento domiciliare, 1.148 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid 163 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.Ecco la distribuzione nelle singole province siciliane:205 Catania102 Palermo106 Siracusa89 Messina82 Ragusa39 Caltanissetta35 Trapani20 Agrigento10 Enna