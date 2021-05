Salute e benessere Dimagrire

Il digiuno light, metodo detox: disintossicazione e perdita di peso

Il digiuno light è una pratica antichissima usata in molte filosofie orientali per purificare mente e corpo. Il digiuno light è un metodo detox ideale per la disintossicazione e la perdita di peso. Il digiuno light è una pratica anche da noi e sono numerose le ricerche mediche che ne stanno confermando gli effetti positivi. Digiunare infatti rinforza il sistema immunitario, attiva il metabolismo e aiuta il corpo a liberarsi dalle tossine. Tuttavia è una pratica che non va improvvisata e non va presa alla leggera. Io vi consiglio di sperimentare una versione light del digiuno, il digiuno intermittente, da fare una sera alla settimana.Si salta la cena e per non sentire troppo l’assenza del pasto serale, si può sorseggiare un brodo di verdure filtrato. Basta fare cuocere per 20 minuti in una pentola di acqua senza sale, 1 zucca e/o zucchina, 1 cipolla, 1 carota, 1 patata dolce, qualche foglia di verza.