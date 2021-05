Salute e benessere Diete

Dieta lipolitica: la vera dieta bruciagrassi per dimagrire 8 chili. La dieta lipolitica è la vera dieta bruciagrassi. La dieta lipolitica si basa su un regime alimentare che aiuta a perdere peso velocemente in poche settimane. La dieta lipolitica rispetto alle ltre diete dìalla moda aiuta anche ad asciugare il corpo dai grassi.Ma come funziona la dieta lipolitica?La dieta bruciagrassi agisce sul metabolismo, velocizzandolo e riequilibrandolo. In particolare, questo regime alimentare serve a ritrovare il giusto metabolismo dei carboidrati: riequilibrandolo, il tuo corpo riuscirà a gestire meglio grassi e zuccheri. Per velocizzare il metabolismo ed eliminare il grasso corporeo, la dieta bruciagrassi elimina (per un certo periodo di tempo) i carboidrati. In questo modo la dieta stimolala lipolisi adipocitaria: un meccanismo utilizzato dall'organismo per decomporre e utilizzare i grassi già accumulati nel corpo. La dieta lipolitica o dieta bruciagrassi costringe l’organismo a trovare l’energia di cui ha bisogno attaccando e bruciando le riserve di grasso. La dieta lipolitica ha delle somiglianze con la Paleo dieta, la Dieta Life 120 e la Dieta Chetogenica.Dieta lipolitica: quanto deve durare per dimagrire fino a 8 chili?Se la dieta viene seguita con rigore basteranno 4 settimane per perdere fino a 8 chili. L’alimentazione durante la dieta lipolitica o dieta bruciagrassi è costituita principalmente da verdura e proteine magre ed elimina completamente zuccheri e carboidrati, almeno nelle prime fasi. Questo la rende una dieta ottima per dare uno scossone al metabolismo ed efficace in situazioni di emergenza, ma non sostenibile a lungo termine in quanto non equilibrata. È consigliabile non continuare la dieta bruciagrassi per più di 4-6 settimane.Chi può fare la dieta lipolitica?La dieta lipolitica o dieta bruciagrassi è adatta a tutti quelli che vogliono perdere peso e tonificare il corpo con risultati rapidamente visibili. Con questo regime alimentare si riescono a perdere fino a 2kg di grasso a settimana: questa caratteristica la rende adatta sia a chi sta cercando di buttare giù quei 4-5 chili di troppo, che a chi invece deve perdere 10 o 20 chili e ha bisogno di uno scossone per iniziare.Le regole della Dieta lipoliticaLe regole da seguire all’interno di una dieta lipolitica sono essenzialmente tre:i pasti vanno suddivisi in 3 pasti principali e 2 o 3 spuntini;le proteine vanno consumate in tutti i pasti, anche a colazione;le verdure vanno mangiate in quantità: vi aiuteranno a saziarvi e a evitare le abbuffate.Gli alimenti vietatiGli alimenti vietati all’interno della dieta bruciagrassi sono:cereali di qualsiasi tipo (pane e pasta, grano, riso, farro, orzo, avena, quinoa, grano saraceno, mais…);patate;legumi di qualsiasi tipo (ceci, fave, piselli, fagioli, lenticchie…);cipolle e carote;uva, banane, ciliegie e fichi;latte e latticini;succhi di frutta, anche quelli fatti in casa;zuccheri raffinati;dolci di qualsiasi tipo (cioccolata, biscotti, torte, gelati creme);fritture di qualsiasi tipo;alcolici;aceto.Le fasi della dieta lipolitica con esempi di menù settimanaliLa dieta lipolitica segue 3 fasi:una fase iniziale in cui andrai ad eliminare i carboidrati, della durata di 2 settimane;una fase intermedia della durata di 2 settimane in cui potrai iniziare a reintrodurre gradualmente i carboidrati;una fase di mantenimento, con un’alimentazione sana e bilanciata.Fase 1 – inizio della Dieta lipoliticaLa prima fase della dieta è caratterizzata dall’eliminazione dei carboidrati e ha una durata di 2 settimane.In questa fase, come ti spiegavamo prima, il corpo si ritroverà a corto di energia proveniente dai carboidrati e dovrà ripiegare sulle riserve di grasso.Per far sì che il corpo attacchi il grasso e non i muscoli, assumi sufficienti quantità di proteine magre come pesce e carni magre o sgrassati, bresaola, prosciutto sgrassato e uova, e, se necessario, integra il tuo fabbisogno proteico con un frullato proteico, delle barrette senza zuccheri o dei pancake proteici.Ecco un esempio di menù settimanale in fase 1. Ovviamente si tratta di un esempio: prendilo con le pinze e rivolgiti sempre a un esperto prima di iniziare.Lunedì: colazione con caffè + pancake proteiciSpuntino: prosciutto crudo sgrassatoPranzo: bresaola + rucola + 1 cucchiaino di olioSpuntino: una peraCena: pollo ai ferri + insalata di finocchi + 1 cucchiaino di olioMartedì: colazione con un tè verde + uovoSpuntino: prosciutto cottoPranzo: trancio di tonno + spinaci al vaporeSpuntino: una melaCena: straccetti di manzo + verdure grigliate + 1 cucchiaino di olioMercoledì: colazione con un caffè + prosciutto crudo sgrassatoSpuntino: una peraPranzo: pollo senza pelle + broccoliSpuntino: frullato proteicoCena: frittata al forno + insalata di pomodori + 1 cucchiaio di olioGiovedì: colazione con una tisana + meloneSpuntino: carpaccio di tonnoPranzo: Vellutata di cavolfiore + prosciutto crudo sgrassato + 1 cucchiaino d’olioSpuntino: una peraCena: merluzzo al cartoccio + pomodorini + 1 cucchiaino di olioVenerdì: colazione con un caffè + frittata di albumi + tacchinoSpuntino: una melaPranzo: petto di tacchino alla griglia + carciofi al prezzemolo al fornoSpuntino: barretta proteica senza zuccheriCena: bistecca di manzo + insalata + 1 cucchiaio di olioSabato: colazione con un tè verde + formaggio magroSpuntino: uovo sodoPranzo: carpaccio di tonno + verdure grigliate + 1 cucchiaino di olioSpuntino: tre fette di ananasCena: gamberetti + insalata mista + 1 cucchiaino di olioDomenica: colazione co un caffè + frutta frescaSpuntino: melonePranzo: Involtini di zucchina e prosciutto + 1 cucchiaino di olioSpuntino: Arrosto di tacchinoCena: Coniglio + rapeDieta lipolipidica: Fase 2 – Reintroduzione dei carboidratiLa seconda fase della dieta bruciagrassi consiste nella reintroduzione graduale dei carboidrati, e ha anch’essa una durata di 2 settimane. In questa fase preferisci carboidrati integrali e a basso indice glicemico.Ecco un esempio di menu settimanale in fase 2 della dieta lipolipidica.Lunedì: colazione con un caffè + pancake proteiciSpuntino: Omelette di albumiPranzo: farro + tonno + pomodorini freschiSpuntino: meloneCena: Pollo ai ferri + insalata di finocchi + 1 cucchiaino di olioMartedì: colazione con un tè verde + uovo + una fettina di pane integraleSpuntino: Barretta proteica senza zuccheriPranzo: Bresaola + spinaci al vaporeSpuntino: una melaCena: Straccetti di manzo + verdure grigliate + 1 cucchiaino di olioMercoledì: colazione con un caffè + fetta biscottata integrale + arrosto di tacchinoSpuntino: due susinePranzo: frittata al forno + insalata di pomodori + 1 cucchiaio di olio + una fettina di pane integraleSpuntino: prosciutto cottoCena: pollo senza pelle + broccoliGiovedì: colazione con una Tisana + meloneSpuntino: Frullato proteicoPranzo Vellutata di cavolfiore + prosciutto crudo sgrassato + 1 cucchiaino d’olio + una fettina di pane integrale tostatoSpuntino: Pera + fiocchi d’avenaCena: merluzzo al cartoccio + pomodorini + 1 cucchiaino di olioVenerdì: colazione con un caffè + frittata di albumi + tacchinoSpuntino: aranciaPranzo: Trancio di tonno + carciofi al prezzemolo al forno + una fettina di pane integraleSpuntino: uovo sodoCena: bistecca di manzo + insalata + 1 cucchiaio di olioSabato: colazione con un Tè verde + formaggio magro + fetta biscottata integraleSpuntino: arrosto di tacchinoPranzo: Orzo + gamberetti + zucchineSpuntino: ananasCena: carpaccio di tonno + verdure grigliate + 1 cucchiaino di olioDomenica: colazione con un Caffè + frutta fresca + fiocchi d’avenaSpuntino: melaPranzo: pasta + melanzane + pomodorini + granaSpuntino: arrosto di tacchinoCena: coniglio + rapeDieta lipolipidica: Fase 3 – Fase di mantenimentoIn fase di mantenimento ricomincerai a mangiare in modo “normale”: sano e bilanciato.In questa fase puoi mangiare tutto, carboidrati e grassi compresi. Come in tutte le diete bilanciate va limitata l’assunzione di grassi saturi e di zuccheri raffinati e vanno preferiti i cereali integrali, i metodi di cottura leggeri (come bollitura, grigliatura e al vapore) e i condimenti a crudo.