Covid Sicilia, 1.000 nuovi positivi: 193 Catania e 102 Ragusa

I nuovi positivi al virus Covid 19 in Sicilia sono oggi 1.000 su un totale di 209.487, mentre i guariti e/o dimessi sono stati 1.113 in più rispetto a ieri per un totale pari a 179.294. Sono questi i dati del Ministero della Salute di oggi 1 maggio. A questi dati purtroppo si aggiungono quelli dei decessi, 10 nelle ultime 24 ore, su un totale di 5.420 vittime da inizio pandemia. Gli attuali positivi in Sicilia sono 24.773, con un decremento di 123 unità.Ecco i dati dei positivi Provincia per Provincia in Sicilia:357 Palermo193 Catania93 Messina106 Siracusa14 Trapani102 Ragusa51 Caltanissetta60 Agrigento24 Enna