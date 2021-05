Salute e benessere Diete

Maggio, mese ideale per dimagrire con la dieta colorata

Maggio da sempre è il mese dell’anno in cui tutti decidono di mettersi a dieta in vista dell’estate. La storia si ripete ogni anche ai tempi della pandemia Covid nonostante le incertezze di ciò che si potrà fare. La dieta di Maggio è una dieta naturale che segue il moto delle stagioni. Il mese di Maggio e la sua esplosione di colori e profumi mangiare cibi di stagione è importantissimo per la nostra salute poiché ogni prodotto contiene il giusto apporto di vitamine, calorie, sali minerali e proprietà nutrizionali importanti per il nostro benessere. Utili ad eliminare le tossine accumulate durante l’inverno e a combattere la ritenzione idrica, scopriamo insieme quali sono i prodotti ortofrutticoli che coloreranno le nostre tavole. La bellezza di questo mese risiede, oltre che nelle passeggiate soleggiate e nel primo, tiepido, venticello primaverile anche nella generosità di Madre Natura che ci offre, per Maggio, una vera e propria “macedonia” di frutta e verdura utile per il nostro obiettivo principale: sgonfiarci e detossinarci per preparare il corpo ai primi vestitini corti. Infatti l’obiettivo principale della dieta di maggio è snellire il punto vita e asciugare i cuscinetti troppo rilassati a causa della stagione invernale che, per definizione, ci rende più pigre e più affamate e a causa della Quarantena forzata che ci ha visto costretti in casa per un lungo periodo.È possibile dimagrire e perdere i chili accumulati in eccesso mangiando la frutta e la verdura di stagione che troviamo dal nostro fruttivendolo di fiducia. Adesso è il momento di capire come funziona la dieta di maggio, che è a basso contenuto calorico e ci permette di perdere addirittura tre chili in meno di una settimana, infatti basta seguirla per soli sei giorni. La dieta in questione si basa su un regime alimentare a base vegetale, che è in grado di riattivare il metabolismo, aumentando la sua attività anche del 70%. La natura ci offre il giusto mix tra bontà e salute perché gli alimenti da inserire in questo mese sono il perfetto compromesso tra gusto e proprietà nutrizionali dagli innumerevoli benefici. Ogni prodotto, infatti, è fonte di determinate vitamine e sali minerali davvero importanti per il nostro benessere per eliminare le tossine accumulate nelle ultime feste e nell’inverno combattendo, contemporaneamente, la noiosa ritenzione idrica.Ma come funziona la dieta di Maggio e quali cibi si devono privilegiare per perdere peso.La dieta di maggio si basa principalemente sul consumo di verdure tipiche di questo mese. Tra le verdure troviamo al primo posto gli asparagi: poverissimi di calorie e dall’alto potere drenante e diuretico sono perfetti da abbinare a piatti di carne e di pesce e sono altamente sazianti. Negli asparagi troviamo soprattutto l’acido folico che è basilare nella stimolazione del midollo osseo, per la produzione di globuli rossi ed è ricco di sali minerali e vitamine di tipo A e B. Altri due tipi di verdure che diventeranno i vostri alleati del mese sono i piselli e le fave. I primi hanno un alto potere proteico e sono importanti per combattere il senso di stanchezza tipico di questo periodo per il passaggio all’ora legale, vi daranno la giusta energia per allenarvi in palestra o al parco. Le fave, invece, sono ricche di vitamina B, utile al funzionamento del sistema nervoso e aiutano l’intestino a lavorare nel modo corretto. Oltre a queste verdure, le più importanti, ricordiamo anche la cicoria, i finocchi, il radicchio, i ravanelli, le taccole e molto altro. Provate a farvi consigliare dal vostro fruttivendolo di fiducia, ogni verdura di questo mese è un’esplosione di bontà sana, soprattutto se consumata in modo bilanciato con piatti semplici e leggeri.La dieta di Maggio prevde anche il consumo di tanta frutta.Tra la frutta che non deve mancare mai ci sono le fragole, ricche di acqua sono perfette per idratare il nostro organismo e per stimolare il metabolismo. Ricche di fibre e vitamina C e potassio, aiutano la digestione e sono degli antiossidanti naturali. Proprio come nella dieta rossa, questo colore incide sulle proprietà nutrizionali degli alimenti “dipinti” in questo modo: anche le ciliegie infatti, che arriveranno solo a fine mese, sono adatte a stimolare la diuresi grazie alle proprietà lassative e depurative. Ultime ma non meno importanti le nespole: ricche di calcio e vitamina C e dalle proprietà astringenti da acerbe e lassative da mature sono perfette da consumare ad ogni orario della giornata come spezza fame e per sgonfiare l’addome. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta di maggio per dimagrire.Dieta di Maggio: esempio menùLunedì: colazione con un tè o un caffè, un bicchiere di latte parzialmente scremato oppure uno yogurt magro. Spuntino: un frutto. Pranzo: insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto balsamico più un panino integrale. Merenda: un frutto a piacere o uno yogurt magro. Cena: zuppa di verdura con carota, 2 zucchine, mezzo porro, un pomodoro, uno spicchio di aglio, 100 g di erbette, 100 g di fagiolini, una patata piccola, mezzo peperone giallo, mezza melanzana e un quarto di cipolla, il tutto condito con olio extra vergine di oliva (un cucchiaino) prezzemolo, basilico e sale.Martedì: colazione e spuntini: come primo giorno. Pranzo: un piatto di verdure alla griglia accompagnato da un panino integrale. Cena: scarola (500 g) strascicata condita con capperi, olive, aglio e peperoncino.Mercoledì: colazione e spuntini: inalterati. Pranzo: un piatto di bietole, fagiolini e patate condite con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Cena: una zuppa di cicoria preparata con 500 g di cicoria, un dado al naturale, un cipollotto, due fette di pane pugliese, aglio e parmigiano grattugiato. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare.