Salute e benessere Alimentazione

Come dimagrire a maggio con la dieta dei 3 giorni. Dimagrire a maggio con la dieta dei 3 giorni è semplice basta volerlo. E’ ovvio però che bisogna anche seguire il regime alimentare dietetico senza sgarrare con dolci o snack salati. Ma come funziona la dieta di maggio e cosa si mangia? Ecco alcuni consigli utili ed il menù da seguire per perdere peso in vista dell’estate.Come dimagrire a maggio con la dieta dei 3 giorni: come funziona e cosa mangiare?L’esempio di questo menù dura tre giorni, in seguito può essere ripetuto, ma non va seguito per più di sei giorni consecutivi. Inoltre prima di iniziare qualsiasi dieta, anche quella in questione, vi consigliamo di chiedere il parere esperto del vostro medico di fiducia, per capire se si tratta di un percorso idoneo per il vostro organismo.Come dimagrire a maggio: esempio menù dei 3 giorniMenù p​rimo giorno: colazione con un tè, un caffè, mezzo bicchiere di latte o uno yogurt magro, accompagnati a frutta fresca di stagione. A pranzo si mangia dell’insalata verde con un panino piccolo integrale, mentre a cena si sceglie una zuppa ricca di verdure miste di stagione, condita con olio e sale. Sono concessi due spuntini a base di frutta, frullati, centrifugati o yogurt.Menù secondo giorno:colazione e gli spuntini potete mangiare come il primo giorno. Mentre a pranzo si mangia un piatto di verdure grigliate con un panino integrale e a cena della scarola con altre verdure.Menù terzo giorno: colazione e gli spuntini non cambiano, a pranzo si mangia un piatto di biete, con carote e patate. A cena si mangia una zuppa di cicorie. Vi ricordiamo inoltre di bere molta acqua e di praticare della regolare attività fisica, anche solo una passeggiata al giorno.