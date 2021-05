Contributi e aiuti Covid del Comune di Comiso: come fare domanda

Economia Comune di Comiso

Avvisi pubblici per richiedere i sostegni economici a seguito dell’emergenza Covid della primavera 2020. Sport, cultura, commercio, servizi e tributi: arrivano gli aiuti Covid del Comune di Comiso per il lockdown 2020. Avviso e moduli sul sito. Domande entro il 14 maggio 2021. A darne notizia gli assessori Di Trapani, Pepi ed Alfano. “Sono in pubblicazione da giovedì pomeriggio, sulla homepage del Comune di Comiso, gli avvisi pubblici per richiedere i sostegni economici a seguito dell’emergenza Covid della primavera 2020 – spiegano gli assessori Giuseppe Alfano e Dante Di Trapani- . Dagli impegni presi ai fatti. I commercianti, i gestori di servizi, gli operatori del settore sportivo e culturale, potranno usufruire di un importante pacchetto di ristori che abbiamo messo a punto tra lo scorso inverno ed i primi mesi dell’anno in corso.Si tratta di una risposta concreta a molte delle categorie che hanno subito una grave perdita economica durante il lockdown della primavera 2020”. “Vogliamo ringraziare i Presidenti e tutti i componenti delle commissioni consiliari IV e V, i quali hanno lavorato sinergicamente con l’Amministrazione al fine di approntare misure condivise ed approvate all’unanimità delle forze politiche – aggiunge l’assessore Manuela Pepi - Gli uffici hanno fatto, come sempre, il resto ed a loro va la nostra gratitudine per aver predisposto le misure in oggetto”. Tutte le info e la relativa modulistica, da presentare entro il 14 maggio 2021, è pubblicata nella home page del sito www.comune.comiso.rg.it.