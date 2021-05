Caldo nel ragusano, primi incendi nel Ragusano: auto a fuoco

Cronaca Vigili del fuoco

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel Ragusano per i primi innalzamenti di temperatura ed il forte caldo. I vigili del fuoco sono intervenuti in varie zone del territorio per incendi sterpaglie e macchia mediterranea. Da diversi giorni le squadre dei Vigili del Fuoco della Provincia sono impegnate in attività di spegnimento di incendi prevalentemente di macchia mediterranea. Dal canneto di Punta Braccetto, al quello di Punta Secca, in prossimità del Piper, dove le squadre VV.F. hanno lavorato per diverse ore nei giorni scorsi, nella notte la squadra del Comando provinciale è intervenuta ai confini di provincia, per l’incendio di una autovettura in territorio di Licoddia Eubea, contrada Zaccanelle. Stamani alle 8.45 la squadra del distaccamento di Vittoria e una squadra del Comando Provinciale sono intervenute in contrada Cappellaris-Poggio Musenna, nell’area della pre-riserva dei Pini d’Aleppo, per incendio sterpaglie e macchia mediterranea, in territorio di Vittoria, riuscendo ad evitare che l’incendio si propagasse nell’aera della riserva. Un’atra squadra nella mattinata odierna è intervenuta per incidente autonomo senza gravi conseguenze in contrada Pizzillo.