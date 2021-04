Covid, la Sicilia resta in zona arancione

Sicilia Covid

La Sicilia per la prossima settimana resterà in zona arancione. E' quanto emerge dai dati e delle indicazioni della cabina di regia del ministero della Sanità. In base a questi il ministro Roberto Speranza firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. È in area rossa la regione Valle D'Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.