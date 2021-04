Integratori di olio di pesce e disturbi del ritmo cardiaco: lo studio

Salute e benessere Malattia cardiovascolari

Un recente studio trova un collegamento tra integratori di olio di pesce e disturbi del ritmo cardiaco. "Attualmente, gli integratori di olio di pesce sono indicati per i pazienti con trigliceridi plasmatici elevati per ridurre il rischio cardiovascolare", ha detto l'autore dello studio, il dott. Salvatore Carbone della Virginia Commonwealth University, USA. Washington: secondo una nuova analisi della European Society of Cardiology, gli integratori di Omega-3 sono associati a una maggiore probabilità di sviluppare fibrillazione atriale nelle persone con lipidi nel sangue alti. I risultati sono stati pubblicati sull'European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, una rivista della European Society of Cardiology (ESC). "Attualmente, gli integratori di olio di pesce sono indicati per i pazienti con trigliceridi plasmatici elevati per ridurre il rischio cardiovascolare", ha detto l'autore dello studio, il dott. Salvatore Carbone della Virginia Commonwealth University, USA. “A causa dell'elevata prevalenza di trigliceridi elevati nella popolazione, possono essere comunemente prescritti. Da notare, gli acidi grassi omega-3 a basso dosaggio sono disponibili al banco, senza la necessità di una prescrizione ", ha detto Carbone.Alcuni studi clinici hanno suggerito che gli acidi grassi omega-3 possono essere associati a un aumentato rischio di fibrillazione atriale, il disturbo del ritmo cardiaco più comune. Le persone con questo disturbo hanno una probabilità cinque volte maggiore di avere un ictus. Questi studi hanno testato diverse formulazioni di acidi grassi omega-3 a dosi diverse. Gli autori, pertanto, hanno eseguito una meta-analisi completa di studi randomizzati controllati per rispondere alla domanda se gli oli di pesce fossero costantemente correlati a un aumento del rischio di fibrillazione atriale. L'analisi comprendeva cinque studi randomizzati controllati che studiavano gli effetti dell'integrazione di acidi grassi omega-3 sugli esiti cardiovascolari.I partecipanti avevano livelli elevati di trigliceridi ed erano ad alto rischio di malattie cardiovascolari o avevano una malattia cardiovascolare accertata. Un totale di 50.277 pazienti ha ricevuto oli di pesce o placebo e sono stati seguiti per un periodo compreso tra 2 e 7,4 anni. La dose degli oli di pesce variava da 0,84 ga 4 g al giorno. I ricercatori hanno scoperto che l'integrazione di acidi grassi omega-3 era associata a un rischio significativamente aumentato di fibrillazione atriale rispetto al placebo con un rapporto del tasso di incidenza di 1,37 (intervallo di confidenza al 95% 1,22-1,54; p <0,001). Il dott. Carbone ha affermato: "Il nostro studio suggerisce che gli integratori di olio di pesce sono associati a un rischio significativamente maggiore di fibrillazione atriale nei pazienti ad elevato rischio cardiovascolare"."Sebbene uno studio clinico abbia indicato effetti cardiovascolari benefici dell'integrazione, il rischio di fibrillazione atriale dovrebbe essere considerato quando tali agenti vengono prescritti o acquistati allo sportello, specialmente in soggetti suscettibili di sviluppare il disturbo del ritmo cardiaco", ha aggiunto Carbone. (Fonte Telanganatoday)