Dieta 3 giorni a settimana per dimagrire 3 kg: come funziona e cosa si mangia. Dieta dei 3 giorni per perdere peso. La dieta dei 3 giorni a settimana può far dimagrire fino a 3 kg. E’ una delle tante diete che si seguono a maggio per prepararsi alla prova costume. Si tratta di una dieta ideale per sgonfiarsi e prepararsi alla bella stagione. La dieta dei tre giorni è nota anche come dieta di maggio. E’ un regime alimentare che è stato ideato da alcuni nutrizionisti del dottor Oz. Ecco come funziona la dieta dei 3 giorni e cosa si mangia senza rinunciare a nulla. La dieta dei tre giorni o dieta dimagrante di maggio può far dimagrire fino a 3 kg in sei giorni. E’ una dieta facile da seguire ed è essenzialmente a basso contenuto calorico. Si basa su un regime alimentare dietetico ricco di proteine che aiuta a rimettere in moto il metabolismo, perché le proteine sono sostanze complesse che richiedono 10-12 ore per essere assimilate, digerite e assorbite, in questo modo il metabolismo deve aumentare la sua attività anche del 70%; inoltre, le proteine tendono ad occupare l’intestino e lo stomaco per ore, dando un senso di sazietà molto più lungo.Esempio di menù della dieta dei tre giorni. Ecco lo schema alimentare da seguire per tre giorni.Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 3 giorni che può essere ripetuto.Lunedì: colazione con un tè o un caffè, un bicchiere di latte parzialmente scremato oppure uno yogurt magro. Spuntino: un frutto. Pranzo: insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto balsamico più un panino integrale. Merenda: un frutto a piacere o uno yogurt magro. Cena: zuppa di verdura con carota, 2 zucchine, mezzo porro, un pomodoro, uno spicchio di aglio, 100 g di erbette, 100 g di fagiolini, una patata piccola, mezzo peperone giallo, mezza melanzana e un quarto di cipolla, il tutto condito con olio extra vergine di oliva (un cucchiaino) prezzemolo, basilico e sale.Martedì: colazione e spuntini: come primo giorno. Pranzo: un piatto di verdure alla griglia accompagnato da un panino integrale. Cena: scarola (500 g) strascicata condita con capperi, olive, aglio e peperoncino. Mercoledì: colazione e spuntini: inalterati. Pranzo: un piatto di bietole, fagiolini e patate condite con un cucciaino di olio extra vergine di oliva. Cena: una zuppa di cicoria preparata con 500 g di cicoria, un dado al naturale, un cipollotto, due fette di pane pugliese, aglio e parmigiano grattugiato. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare.