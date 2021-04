Economia Comune di Pozzallo

Il Comune di Pozzallo aderisce al Pagopa Il Comune di Pozzallo aderisce al Pagopa

Il Comune di Pozzallo ha aderito al sistema PagoPa per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale cittadini ed imprese potranno effettuare versamenti conformandosi alle regole definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Così come previsto dal legislatore gli utenti, già dal mese di maggio, potranno utilizzare i Pos in dotazione ad alcuni uffici comunali per velocizzare i pagamenti e snellire le procedure. Gli uffici dotati di Pos sono: Anagrafe, Carte d’identità, Servizi cimiteriali, Polizia municipale, Suap, Tosap, Cosap, Imposta di pubblicità, Economato e Urbanistica.“E’ un servizio di rilevanza strategica per il Comune di Pozzallo – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – perché potenzia il livello di informatizzazione dell’Ente, facilita la fruizione dei servizi all’utenza e crea risparmi nella spesa”.