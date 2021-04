Scicli, onorificenze al merito della Repubblica per Sarnari e Polizzi

Cultura 3 maggio

Il sindaco di Scicli Enzo Giannone esprime il proprio orgoglio per il riconoscimento di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il pittore Franco Sarnari e di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per il pittore Franco Polizzi. Il 3 maggio in Prefettura si terrà una sobria cerimonia nel rispetto delle norme anticovid per il conferimento delle onorificenze del Presidente della Repubblica. I due artisti appartengono al Gruppo di Scicli, cenacolo di artisti che ha fatto conoscere il nome della città nel mondo.