Nasce l'hub vaccinale a Scicli: 12 postazioni

Nascerà nei locali della protezione civile di via Ignazio Emmolo in contrada Zagarone l’Hub vaccinale di Scicli. Sopralluogo tecnico stamani del sindaco Enzo Giannone e del direttore generale Angelo Aliquò, alla presenza dell’on. Orazio Ragusa, della giunta comunale, del presidente del consiglio di Scicli Rita Trovato e degli ingegneri dell’ufficio tecnico del Comune e dell’azienda sanitaria. Nei locali degli uffici della protezione civile, giù usati negli ultimi mesi per i tamponi rapidi drive in, è stata verificata la praticabilità del progetto di creazione di un centro vaccinale che risponderà alla crescente domanda di vaccini conseguente all’apertura a nuove fasce d’età a ricevere il vaccino. La logistica del Centro di Zagarone infatti permetterà di vaccinare un numero maggiore di cittadini al giorno in maniera comoda, facilmente raggiungibile, baricentrica rispetto all’ospedale Busacca, dove le postazione attualmente sono solo due.Il nuovo Hub consterà di ben 12 postazioni, in grado di vaccinare contemporaneamente molte persone, e rispondendo a un bisogno di prossimità che l’Asp di Ragusa ha saputo interpretare. L’auspicio è che questo ulteriore sforzo del Comune e dell’Asp, insieme alla Regione, possa essere da sprone ai cittadini affinché adempiano all’obbligo morale di vaccinarsi. Una conferenza stampa si terrà al Centro di Protezione Civile di via Emmolo a Scicli lunedì 3 maggio alle ore 10.