Sport Europa League

Fonseca: Serve una gara perfetta, abbiamo grande ambizione Fonseca: Serve una gara perfetta, abbiamo grande ambizione

ROMA - ’’E’ la partita più importante della mia carriera ma è una partita importante anche per la Roma. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale europea. Tutti quanti siamo consapevoli dell’importanza di questo impegno, dovremo fare una gara perfetta’’. Paulo Fonseca non ha dubbi sull’approccio dei giallorossi domani all’Old Trafford, per la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United. Prima della partenza la squadra è stata accompagnata da circa 2.000 tifosi che hanno voluto dare la carica ai giallorossi. ’’Per noi è molto importante sentire il sostegno dei tifosi. In questo momento conosciamo l’importanza di questa semifinale.Siamo tutti motivati e i tifosi ci hanno dato una carica in più’’, aggiunge il tecnico portoghese, che potrà contare anche sugli ex Smalling e Mkhitaryan: ’’L’abbiamo preparata bene, ho parlato naturalmente con Chris ed Henrikh che hanno giocato qui e hanno più esperienza. Conosciamo la forza dello United, sarà difficile ma arriviamo qui con grande rispetto e grande ambizione, dobbiamo sognare, lottare, è un momento troppo importante per la Roma, per la città, per i tifosi, per l’Italia’’. Fonseca, nel frattempo, si fa scivolare addosso le voci sul futuro della sua panchina. ’’Come le affronto? Con equilibrio, pensando solo a quello che è importante adesso, ovvero la partita della Roma, non il mio futuro’’.