La valanga rosa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa continua nella sua azione travolgente. E, stavolta, si rende protagonista di una serie di risultati importanti maturati in occasione della Coppa Italia di mountain bike Xco che ha avuto come suggestiva cornice la Valle dei templi ad Agrigento. In questo contesto, il team ragusano ha piazzato al quinto posto nella categoria Esordienti di primo anno Alessia Micieli, stessa posizione ottenuta da Anastasia Micieli tra le allieve di primo anno. Diciottesima posizione, poi, per Rosario Criscione, categoria Esordienti primo anno. Piazzamenti degni di nota anche per Giuseppe Carpano e Gabriele Spata tra gli Esordienti di secondo anno. A fronte di una nutrita partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, risultati più che ragguardevoli quelli ottenuti dal team del presidente Giuseppe Nascondiglio.Che ha ulteriormente visto incrementare le proprie quotazioni nella prova di Coppa Sicilia, tenutasi sempre nel circuito agrigentino. In questo caso, la squadra ragusana ha riproposto il tris nell’Esordienti donne di primo anno con Alessia Micieli prima, Giada Nascondiglio seconda ed Erika Boscarino terza. Anastasia Micieli, invece, per quanto riguarda la categoria di competenza, si è classificata seconda. Primo posto, sempre in Coppa Sicilia, per Federica Occhipinti nella categoria Juniores donne. In ambito maschile, buoni i piazzamenti di Carpano, Spata e Criscione nelle rispettive categorie di competenza. “Risultati importanti – commenta Nascondiglio – che evidenziano la bontà del lavoro svolto finora”.