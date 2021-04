Ondata di caldo del Sahara in Sicilia nel primo weekend di maggio

Sicilia Previsioni Meteo

Forte ondata di caldo in arrivo in Sicilia e in tutto il Sud Italia, in particolare nel weekend. Sull'isola il giorno più caldo sarà proprio sabato 1 maggio, con temperature che possono arrivare a sfiorare i 28-30 °C. Temperature in aumento e ma anche tanta sabbia che arriverà direttamente dal deserto del Sahara. "Masse di aria calda che pescheranno direttamente dall'entroterra sahariano e si porteranno verso il Mediterraneo centrale raggiungendo anche l'Italia e trasportando sabbia dal deserto. Come spesso accade in queste situazioni i cieli italiani si tingeranno di giallo, proprio per la presenza di pulviscolo sahariano, con i primi segnali già avvertibili nel corso di oggi, martedì, sulle isole maggiori" spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3b meteo.com."L'aria calda in risalita dal Nord Africa si farà sentire sempre di più giorno dopo giorno con un progressivo aumento delle temperature sulle regioni meridionali - spiega 3b meteo -. Già nella giornata di mercoledì sono attese punte di 24/26°C su Puglia, Materano e Sicilia interna, 21/24°C altrove. Giovedì ancora qualche grado in più con valori massimi fino a 27/28°C sul Tavoliere e Sicilia interna sudorientale, 22/25°C sul resto del Sud. Venerdì ulteriore scaldata con locali punte di 28/29°C su Tavoliere delle Puglie e Sicilia interna e non escluse locali punte leggermente superiori, sui 24/26°C sul resto del Meridione. Salgono le temperature anche al Centro e sulla bassa Val Padana, fino a 23/24°C".