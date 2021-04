Dieta pelle perfetta: esempio menù

Salute e benessere Alimentazione

Dieta pelle perfetta: ecco cosa mangiare nel menù esempio. Pelle perfetta con l’alimentazione giusta. La dieta per avere una pelle del viso perfetta si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a purificare la pelle del viso e non solo. Ma come funziona la dieta per avere una pelle del viso perfetta? Quali sono gli alimenti da non mangiare e gli alimenti da mangiare?Dieta per una pelle viso perfetta: come funziona e cosa non mangiareDieta depurativa per una pelle perfetta: addio colorito spentoI veri nemici della dieta per una pelle viso perfetta sono zuccheri, grassi, proteine (cosiddette) glassate. Per avere una pelle perfetta non bisogna consumare cibi che contengono farina bianca e zuccheri semplici (quindi anche alcolici, succhi di frutta e cola) per evitare ché nell’organismo si formino i famigerati AGE (acidi grassi essenziali) che, in un certo senso, “caramellano” le fibre elastiche della pelle rendendole rigide e aprendo così la strada all’invecchiamento precoce e alle rughe. Per contrastare questa situazione pericolosa che si ripropone (soprattutto) a ogni inizio d’anno, può essere utile mangiare, per una settimana, soltanto cereali integrali in chicco, conditi con olio extravergine d’oliva e accompagnati da verdure di stagione e legumi. Fagioli, ceci, piselli e lenticchie si comportano infatti come “spazzini” che, oltre a ridurre l’assimilazione di zuccheri e grassi nell’intestino, con le loro fibre indigeribili trascinano via gli elementi tossici e creano una barriera protettiva interna.L’abbinamento cereali integrali e leguminose svolge inoltre un’azione prebiotica, cioè crea il terreno favorevole alla proliferazione di batteri buoni come quelli contenuti nello yogurt probiotico, grandi amici della bellezza della pelle. Sì anche al pesce, che contiene Omega3 ad azione antinfiammatoria, ma attenzione a cucinarlo in modo semplice, perché le alte temperature sono corresponsabili della formazione di AGE. Per esempio, quando impanate un filetto di merluzzo e lo rosolate in padella, gli zuccheri presenti nella farina reagiscono con gli aminoacidi che sono nelle proteine animali, creando le cosiddette strutture molecolari rigide. Questa reazione, nota come “reazione di Maillard”, conferisce una doratura croccante al cibo che lo rende più appetitoso, ma… non fa bene alla pelleDieta per pelle viso perfetta: esempio menùLa salute della pelle passa anche attraverso quella dell’intestinoUna buona abitudine che aiuta la pelle a ripulirsi e rinforzarsi: le frizioniIl miglio piace alla pelle. Nella settimana di detox, la pelle amerà incontrare nuovi sapori. Quello del miglio, ad esempio, cereale provvidenziale che disinfiamma, purifica e ristruttura grazie al silicio organico altamente assimilabile.Ecco un menu suggerito da Evelina Flachi, biologa nutrizionista, da seguire per tre, cinque o sette giorni.Esempio menù dieta viso perfettaRisveglio: tè o acqua tiepida, 2 kiwi o 1 mela cotta.Colazione: 1 yogurt probiotico, tè verde o caffè (senza zucchero).Metà mattina: 1 spremuta d’arancia o di pompelmo o mista (senza zucchero).Pranzo a casa: 70-80 grammi di miglio o riso integrale o grano saraceno (bolliti con poco sale marino e conditi con un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva), piatto di verdure depurative (scelte tra cavolfiore, verza, radicchio, cavolo, cicoria).Pranzo fuori: 2 bicchieroni di centrifugato di frutta e verdure (carote, sedano, ananas, limone, mela…) da preparare la mattina e portare in ufficio in un thermos, 1 banana.Merenda: 1 fetta di ananas o 1 yogurt probiotico o 3-4 prugne secche, 1 bicchiere d’acqua tiepida o tè.Cena: minestrone di legumi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave) o zuppa di verdura con piselli e cereali misti, carciofi o finocchi al vapore (conditi soltanto con un filo d’olio extravergine d’oliva).Da bere: tè verde senza zucchero o tè fermentato (il cosiddetto tuocha, pressato, che riduce il colesterolo “cattivo” e fa perdere peso).