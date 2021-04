Salute e benessere Alimentazione

Dieta 2 giorni: cosa mangiare e quanto dimagrisci? La dieta 2 giorni è una dieta ipocalorica lampo che serve per sgonfiare l’organismo e depurarlo da tossine e scorie. La dieta 2 giorni è una dieta lampo che può far dimagrire ma soprattutto può dare benessere all’organismo. La dieta 2 giorni non è adatta a tutti e soprattutto non può essere seguita oltre i 2 giorni. La dieta 2 giorni per dimagrire è assolutamente vietatat a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Prima di vedere cosa si mangia nel menù esempio della dieta 2 giorni vediamo alcuni consigli utili da seguire.Dieta 2 giorni: consigli e regole utili per dimagrireUna regola comune ad entrambi i giorni è quella di bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente con il succo di mezzo limone, per poi consumare almeno 8 bicchieri d’acqua (l’equivalente di un 1,5-2 litri) nel corso dell’intera giornata. Durante i 2 giorni della dieta si dovrebbero bere tisane drenanti e depurative o tè verde, l’importante e bere tanto. Nei giorni non bisogna assolutamente mangiare dolci, merendine o snack sìdolci e salati. Inoltre come sempre quando si vuole dimagrire è consiglliato fare attività fisica anche semplicemente fare una camminata al girno di almeno 20 minuti.Dieta 2 giorni: esempio menùLunedì: a colazione un vasetto di yogurt bianco naturale e una mela frullata. A metà mattinata è la volta di uno spuntino con un bicchiere di succo centrifugato di verdure. All’ora di pranzo 150 g di insalata verde e 40 g di pane integrale. A merenda una tisana depurativa senza zucchero: al massimo si può dolcificare con un cucchiaio di miele. La cena è composta da un piatto di minestrone di verdure miste (ovviamente senza pasta). Prima di andare a letto una tisana depurativa al finocchio, sempre con un cucchiaino di miele.Martedì: a colazione un frullato con 1/2 banana e uno yogurt bianco naturale. Come spuntino può andare bene un bicchiere di succo di mela. A pranzo 30 g di riso con 150 g di verdure (rigorosamente lesse e con un pizzico di sale). A merenda ci si può gustare una tisana depurativa con un cucchiaio di miele. A cena via libera a 250 g di zucchine e melanzane grigliate. La giornata si conclude con un’altra tisana depurativa da addolcire con un cucchiaio di miele.