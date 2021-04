La scuola media Pirandello di Comiso vince Erasmus logo competion

Attualità Scuola

La scuola primaria Pirandello di Comiso ha vinto “l’Erasmus logo competition” essendo stata scelta tra Spagna, Polonia, Croazia, Grecia e Italia. Soddisfazione e plauso del sindaco, Maria Rita Schembari.“ Lunedì 26 Aprile si è concluso un importante step del progetto Erasmus Plus: il contest per la scelta del logo di progetto – spiega la DS prof.ssa Giovanna Campo - . In una prima fase, in ogni scuola dei cinque Paesi coinvolti, gli alunni hanno ideato il proprio logo ispirandosi alla tematica della musica come trait d’union fra le culture. I ragazzi hanno lavorato con impegno ed inventiva per produrre idee originali e brillanti”. “Si è tenuta una prima selezione operata da un’apposita commissione per scegliere, tra tutte le proposte realizzate, tre loghi che rappresentassero la scuola per la selezione internazionale. Successivamente – dichiara il sindaco Schembari - , si è tenuto il contest per scegliere il logo definitivo rappresentativo di tutto il progetto.Alla fine tra Spagna, Polonia, Croazia, Grecia ed Italia, vincitore della Logo competition è stato proprio il logo italiano. Ha vinto l’idea realizzata e concretizzata in maniera eccellente dall’alunna Carla Amarù della classe VA della scuola primaria Pirandello. Un plauso va a lei, alla scuola, e a tutti gli insegnanti che, sebbene in un periodo di grande difficoltà nello svolgimento della didattica, hanno portato a termine un grande lavoro senza risparmiarsi e con la dedizione di sempre”.