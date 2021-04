Attualità Meteo

Caldo del Sahara anche a Ragusa: 1 maggio di fuoco

Caldo africano con temperature fino ai 33 gradi in Sicilia per il primo weekend del 1 maggio. Le temperature tipicamente estive interesseranno anche la provincia di Ragusa. Le previsioni meteo Sicilia preannunciano che il giorno più caldo sarà sabato 1 maggio: le temperature potrebbero anche raggiungere picchi compresi tra 28 e 30°C. Il Sud peninsulare e la nostra regione, grazie alla protezione dello scudo anticiclonico africano e delle masse d’aria calda che provengono dai quadranti meridionali, vedrà tempo stabile e soleggiato. Queste masse d’aria calda raggiungeranno il Mediterraneo centrale, portano sabbia del deserto. I cieli italiani, dunque, potranno in parte tingersi di giallo. L’aria calda che risale dal Nord Africa si farà sentire sempre di più, aumentando le temperature sulle regioni meridionali. Già oggi, giovedì 29 aprile, anche in Sicilia i valori massimi potranno essere superiori alla media di stagione.Domenica 2 maggio l’arrivo di correnti più fresche, provenienti dai quadranti settentrionali, dovrebbe determinare un ridimensionamento delle temperature. Secondo le prime anticipazioni del meteo Sicilia per la prossima settimana, dovrebbero stabilizzarsi delle condizioni primaverili, più consone al periodo.