Salute e benessere Diete

La dieta di Audrey Hepburn: ecco cosa mangiava ogni giorno per restare in forma La dieta di Audrey Hepburn: ecco cosa mangiava ogni giorno per restare in forma

La dieta di Audrey Hepburn: ecco cosa mangiava ogni giorno per restare in forma. La dieta della famosa attrice Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany prevedeva anche pasta e cioccolato. A svelarne i dettagli è stato il figlio Luca Dotti della diva di Hollywood. Tutti i particolari della dieta della Hepburg si trovano nel libro “Audrey at Home”. La star di Hollywood che sfoggiava una linea impeccabile mangiava tutti i giorni pasta e cioccolato ma riusciva comunque a mantenere il peso forma perché il resto della sua alimentazione era all’80% costituita da frutta e verdura. “Andava pazza per la pasta – scrive il figlio di Audrey Hepburn in”Audrey at Home” – Avrebbe voluto mangiarla quasi tutti i giorni. Gli spaghetti al pomodoro erano in modo assoluto i suoi preferiti. Avrebbe potuto vivere mangiandolo solo quelli”.Nel libro viene anche svelato che la dieta dell’attrice era semi-vegetariana, mangiava piccole porzioni di carne e pesce solo occasionalmente: “Ricordo che una volta mi è venuta l’idea di allevare polli e conigli – racconta ancora Luca – Mia madre mi ha guardato come a dire che era una buona idea ma chi li avrebbe uccisi? Così abbiamo coltivato patate. Per l’80% della sua dieta mangiava frutta e verdura”. Il figlio di Audrey Hepburn racconta che sua madre era davvero brava ad ascoltare il suo corpo e per mantenerlo in forma beveva anche molta acqua. A dispetto delle speculazioni sul fatto che soffrisse di bulimia e anoressia, Audrey Hepburn al contrario seguiva una dieta sana ed equilibrata che non prevedeva snack. La star di Hollywood mangiava solo durante i pasti. Una volta al mese si sottoponeva a una dieta detox che consisteva nel consumare solo una mela grattugiata e uno yogurt. Più che altro lo faceva per superare il jet-leg, perché si sentiva gonfia dopo tante ore passate seduta in aereo.Dieta di Audrey Hepburg: ecco cosa mangiava ogni giorno:Colazione con pane di segale e marmellata.Pranzo: pasta o meglio spaghetti col pomodoro o pollo o vitello con verdureCena: zuppa con pollo e verdureQuando la famosa attrice si sentiva gonfia seguiva una dieta detox di un giorno ovvero mangiava solo yogurt e mela grattuggiata. La splendida attrice di Colazione da Tiffany non riniìunciava ai peccati di gola e periodicamente mangiava qualche quadratino di cioccolato fondente dopo cena. A volte beveva due dita di scotch.