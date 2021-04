Moda Fitness e tempo libero: Intimissimi lancia In Action

Moda e spettacolo Moda

Forte, energica, dinamica: Intimissimi ancora una volta celebra le donne e questa volta lo fa con una linea interamente dedicata all’everydaywear. 'In Action', letteralmente una donna sempre più in azione, in movimento nel suo quotidiano, vestita con una serie di capi che fungono da veri e propri catalizzatori di energia positiva adatti quindi alle molteplici occasioni d’uso e al tempo libero. "Intimissimi In Action - spiega il team stilistico all'Adnkronos - è quello che le donne cercano in questo momento. E' forza, energia, dinamicità, le stesse caratteristiche delle donne per cui questa linea è stata pensata. Donne sportive, che amano workout impegnativi, ma anche chi preferisce attività più soft per mantenersi in forma. Tanti i look che si possono creare grazie anche a giochi di sovrapposizioni e abbinamenti con capi della collezione basic firmata Intimissimi. Un trend portato alla ribalta anche dalle it-girl più cool, da Hailey Bieber a Kendall Jenner e Gigi Hadid spesso fotografate, anzi paparazzate, con questo genere di look mentre passeggiano in incognito o si godono un momento di relax"."La collezione - spiega ancora il team creativo - comprende due diverse tipologie di prodotto: una dal carattere più sportivo e l’altra più soft, entrambe unite da una perfetta vestibilità per una linea nella quale il comfort è parte essenziale. Leggings super confortevoli e pratici sono abbinati a diversi modelli di brassière. Gli sporty top vengono proposti in pallette accattivanti e accostamenti di colori molto cool. A renderli ancora più speciali dettagli come zip e incroci di spalline nella parte posteriore. Più casual i top proposti in plain colors, nero e denim mélange, disponibili in due versioni: l’evergreen modello vogatore o leggermente imbottito con bretelline sottili sulla schiena".Non solo: la collezione Intimissimi In Action fa parte di #Intimissimicares, l’iniziativa focalizzata alla costante ricerca di materiali a minor impatto ambientale per unire bellezza e attitude ambientale. Da sempre, inoltre, Intimissimi fa una ricerca puntuale nei confronti dei tessuti, sempre più innovativi e performanti. "La sostenibilità - fanno sapere - è un tema sempre più importante anche nel mondo dell’Intimo dove si impiegano per la maggior parte tessuti elasticizzati di origine artificiale. Proprio per questo la nostra sfida con la linea In Action è stata quella di nobilitare capi tecnici tramite l’utilizzo di fibre di originale naturale come il cotone, e vegetale come il Seacell dato dalla combinazione di modal e alga".