Moda e spettacolo Instagram

Massimo Boldi commuove i social: il post sulla moglie morta a 47 anni Massimo Boldi commuove i social: il post sulla moglie morta a 47 anni

Massimo Boldi, il famoso attore comico milanese commuove i social network con un post in ricordo della moglie Maria Teresa Selo, morta nel 2004 a soli 47 anni. Boldi ha pubblicato su Instagram una fotografia sorridente della donna, scomparsa dopo aver lottato a lungo con una malattia, accompagnandolo dalla didascalia "Ovunque tu sia". Il matrimonio fra Massimo Boldi e Maria Teresa Selo, originaria di Napoli, è durato trent'anni. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). In diverse interviste, sui giornali e in televisione, Boldi ha reso omaggio alla sua Maria Teresa. A Domenica In, a colloquio con la signora della televisione Mara Venier, nel 2019 raccontò di sentire ancora la sua presenza."Nei primi due anni (dalla sua scomparsa, ndr) - queste le parole del comico - avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto".