Senato boccia la sfiducia su Speranza

ROMA - L’Aula del Senato, con 221 voti contrari, 29 favorevoli e 3 astenuti ha respinto la prima mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, presentata da Fratelli d’Italia. ’’Il nemico è il virus - ha detto il ministro della Salute - non trasciniamo la pandemia su un terreno improprio. Nelle ultime settimane, con amarezza, vedo prevalere lo scontro politico alimentando linguaggi di odio’’. ’’Si sfrutta l’angoscia dei cittadini per miopi interessi di parte, questo crea dei danni al Paese che deve rimanere unito. In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia’’.