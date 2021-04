Renzi: CosÃ¬ com'Ã¨ il coprifuoco non ha senso

Italia Governo

ROMA - ’’Io la penso come Stefano Bonaccini: è OVVIO che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che - provocandolo sul coprifuoco - Salvini cada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Ma Salvini non ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata’’. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.’’Dunque, io ho un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari - aggiunge -, recuperiamo il buon senso e continuiamo sulla strada delle vaccinazioni e delle riaperture: dove si è vaccinato di più, da Israele agli Stati Uniti, già si è tornati a vivere.E lavoriamo insieme per l’Italia senza polemiche di parte. Che dite? Sono un ingenuo ottimista?’’.