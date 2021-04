E' morto Michael Collins, astronauta di Apollo 11: aveva 90 anni

Dal mondo Lutto

E' morto a 90 anni Michael Collins, uno dei tre astronauti dell'Apollo 11. Collins da tempo combatteva contro il cancro. "Il nostro amato padre e nonno è morto oggi, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Ha trascorso i suoi ultimi giorni pacificamente, con la sua famiglia al suo fianco", ha scritto la famiglia di Collins su Twitter, "Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà e ha affrontato questa, la sua sfida finale, allo stesso modo". Collins è stato spesso soprannominato 'l'astronauta dimenticato' perché al contrario di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, non ha mai camminato sulla Luna, ma nella storica missione del 1969 rimase ai comandi dell'Apollo 11, dal quale si staccò il Lem, il modulo lunare usato per "allunare". Collins restò in orbita a ruotare intorno ai suoi due colleghi che avevano raggiunto la superficie lunare, Armstrong e Aldrin. Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, aveva scritto sul suo profilo Twitter:"Sono certo che, se tutti potessero vedere la Terra fluttuare appena fuori dalle loro finestre, ogni giorno sarebbe la Giornata della Terra. Ci sono poche cose più fragili o più belle della Terra, lavoriamo insieme oggi e tutti i giorni per proteggere la nostra casa".