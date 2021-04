Attualità Incidente mortale

Lutto cittadino a Comiso per morti incidente, sindaco: erano 4 bravi ragazzi FOTO

Il Sindaco, Maria Rita Schembari, unanimemente con la giunta, proclamerà il lutto cittadino, in concomitanza con le esequie, per i quattro ragazzi morti tragicamente in un incidente stradale. “Si è spezzato drammaticamente il loro sogno di vivere una vita migliore, in un pomeriggio di primavera”. Dichiarazioni del sindaco. “ Konate Saidou, Barry Modou, Ceesai Lamin e Dallo Thierno, erano quattro giovani exstracomunitari con regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro – commenta il Sindaco - . Erano bravi ragazzi e tre di loro, i più giovani del centro di accoglienza Bambino Gesù, frequentavano il CPIA di Comiso suscitando in tutti coloro che li hanno conosciuti e frequentati, umani sentimenti di affetto e strazio al contempo, per una morte così assurda.L'umano, legittimo sentimento di realizzazione di sé in una realtà più accogliente e dalle sicure prospettive di crescita aveva condotto questi giovani, provenienti dall'Africa occidentale, ad approdare in Italia. Lontani dalle loro famiglie e dalla terra natale, hanno trovato qui una morte tragica e assurda. Vorrei che tutti i cittadini Comisani – conclude commossa Maria Rita Schembari - si sentissero un po' i fratelli, i padri e le madri di questi giovani uomini, il cui sogno di una vita migliore si è drammaticamente spezzato in un pomeriggio di primavera. Il lutto cittadino sarà proclamato in concomitanza con il giorno in cui si terranno le esequie”