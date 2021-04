Salute e benessere Diete

Come perdere 4 kg in 7 giorni: dieta ipocalorica da 800 kcal

Come perdere 4 kg in 7 giorni: dieta ipocalorica 800 kcal. La dieta ipocalorica da 800 kcal seguita per 7 giorni promette di far perdere fino a 4 kg. La dieta ipocalorica da 800 calorie è molto restrittiva e non adatta a tutti. Il menù della dieta che elnchiano di seguito è puramente indicativo e non deve essere seguito senza aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia. Per esempio chi soffre di patologie particolari non la deve seguire.Ma vediamo cosa si mangia giorno per giorno nelòla dieta ipocalorica da 800 kcalLa colazione della dieta ipocalorica da 800 kcal è sempre la stessa e prevede 150 grammi di latte scremato con un pugnetto di corn-flakes o un vasetto di yogurt magro con un caffè senza zucchero.Lunedì:Pranzo 150 gr di lenticchie o ceci, 150 gr di verdura cotta condita con un filo d’olio, un frutto.Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, 150 gr di verdura condito con un cucchiaino di olio, un frutto fresco o cotto.Martedì:Pranzo una fettina di carne magra, insalata gr 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco.Cena: frittata (fatta con 2 uova e 1 cucchiaino di olio), verdura gr 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.Mercoledì:Pranzo 150 gr di pesce ai ferri, 150 gr di verdura condita con un cucchiaino di olio, un frutto fresco.Cena: mozzarella o formaggi magri gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.Giovedì:Pranzo con 150 gr di petto di pollo, 150 gr di verdura, un cucchiaio di olio, un frutto fresco.Cena: filetti di merluzzo gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.Venerdì:Pranzo 150 gr di tonno senza olio, un cucchiaino di olio, 150 gr di verdura e un frutto a piacere (va bene anche cotto).Cena: mozzarella o formaggi magri gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.Sabato:Pranzo 150 gr di tacchino alla griglia, 150 gr di verdura, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco.Cena: due uova sode, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.Domenica:Pranzo con pesce di mare arrosto, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco.Cena: 100 gr di ricotta di mucca, 150 gr di verdura, un cucchiaio di olio, un frutto.La dieta ipocalorica da 800 kcal è tra le diete lampo più seguite. Si tratta di un regime alimentare che prevede svariati sacrifici perché l’apporto calorico è ridotto drasticamente. Per funzionare bene durante la dieta ipocalorica da 800 kcal ogni giorno si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti che si possono consumare a metà mattina o metà pomeriggio. Infine lo ribadiamo, trattandosi di un regime molto restrittivo è meglio chiedere un parere del medico.