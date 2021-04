Fatica e sonnolenza di primavera: ecco le tisane come rimedi naturali

Rimedi naturali Salute e benessere

Fatica, sonnolenza, raffreddori allergici, stress accumulato, malesseri e capogiri. Sono alcuni dei fastidi che si ripresentano in primavera. Per combatterli si può ricorrere anche a rimedi naturali come le tisane fatte in casa. Tra le tisane più indicate per combattere la fatica e la sonnolenza di primavera ci sono la tisana al ginseng e la tisana alla rodiola. Ma vediamo le caratteristiche delle due tisane e gli effetti benefici per il benessere della mente e dell’organismo.TISANA AL GINSENG CONTRO FATICA E SONNOLENZA DI PRIMAVERACos’è il ginseng? la radice di Ginseng è un tonico generale, fisico e psichico. Possiede numerose proprietà, la principale è quella di contrasto degli stati di stanchezza fisico-mentale, e di adattogeno: viene definita come adattogena una sostanza che risulta in grado di esercitare un'azione aspecifica sui processi fisiologici con il risultato di innalzare la resistenza fisica contro gli stress ambientali, di aumentare l'efficienza generale in situazioni di carico, riuscendo ad adattare l'organismo a condizioni di carico straordinario, fisico e mentale, e prevenire l'insorgenza di malattie. Il Ginseng rafforza pertanto la capacità di adattamento dell'organismo e lo protegge contro i fattori fisico-chimici sfavorevoli come il freddo, il caldo.Tisana al ginseng: Ingredienti:un cucchiaio di radice di ginseng, un limone biologico Preparazione: fare bollire dell’acqua e, una volta raggiunta l’ebollizione, spegnere il fuoco e aggiungere succo e scorza di limone e ginseng. Lasciare in infusione per circa 10 minuti e consumatela aggiungendo poco miele se preferite. Ideale nel primo pomeriggio o dopo pranzo.TISANA ALLA RODIOLA CONTRO FATICA E SONNOLENZA DI PRIMAVERATisana alla rodiola: ingredientiChe cos'è la rodiola? La rodiola (Rhodiola rosea L.), anche detta radice d'oro o corona della regina, è una pianta che cresce nelle regioni fredde dell'Europa e dell'Asia e in Alaska. È in particolare la radice di questa pianta a essere lavorata per ricavarne gli estratti che vengono utilizzati nella preparazione di integratori.Proprietà della rodiolaTradizionalmente gli abitanti delle regioni in cui questa pianta cresce utilizzavano la rodiola per lenire diversi disturbi tra cui ansia, stanchezza, anemia, impotenza, infezioni e dolori alla testa connessi allo stress, oltre che per aumentare la resistenza e le prestazioni fisiche, aumentare la longevità e migliorare la resistenza alle patologie di alta quota (il cosiddetto "mal di montagna"). Attualmente diverse sono le proprietà che vengono attribuite alla rodiola – sebbene, dal punto di vista scientifico, siano ancora da verificare – e per le quali l'estratto di questa pianta viene inserito come ingrediente negli integratori: questa pianta sembra infatti essere in grado di aumentare l'energia, la resistenza e la forza muscolari, migliorare l'attenzione e la memoria e potenziare le capacità di far fronte allo stress.Attualmente non risultano claim approvati dall’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) specifici per i prodotti a base di rodiola. La proposta dell'indicazione secondo cui questa sostanza sarebbe in grado di ridurre la stanchezza in caso di stress è stata rifiutata a causa dell’assenza di prove scientifiche sufficienti a giustificarla.TISANA ALLA RODIOLA CONTRO FATICA E SONNOLENZA DI PRIMAVERATisana alla rodiola: ingredientiradice secca di rodiolaPreparazione: versare un cucchiaio raso di radice di rodiola in acqua bollente per circa 10 minuti; bere nel primo pomeriggio, evitando di assumerla dopo le 18