Csen Ragusa: ecco come avere i rimborsi Covid

Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, informa che, dalle 14 di ieri, lunedì 26 aprile, è attiva la piattaforma per i rimborsi Covid, per le spese sostenute per sanificazioni e acquisto Dip, e/o per le spese sostenute per partecipazione a gare ed eventi Csen (2020 e/o 2021), accessibile alle Asd e Ssd affiliate Csen sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021. “Per effettuare la richiesta – sottolinea il presidente Cassisi – basterà collegarsi al sito www.csen.it. La piattaforma sarà attiva fino alle 14 di mercoledì 5 maggio 2021. E’ questa una risposta che stiamo fornendo in maniera diretta ai nostri associati, con la consapevolezza di dovere garantire dei supporti di un certo tipo agli affiliati al nostro ente di promozione sportiva che hanno dovuto fare i conti con disagi non da poco in questo anno e più caratterizzato dalla pandemia.La situazione è diventata, per molte attività, davvero esplosiva. E come Csen ci siamo posti, dunque, il problema di sostenere anche noi le varie società sportive. Ci muoviamo sapendo che non saranno certo i nostri rimborsi a risolvere la situazione ma gli stessi, comunque, forniranno un alleggerimento alla pesantezza complessiva di quanto sta accadendo. Speriamo di venire fuori da questo momento complicato il prima possibile”.