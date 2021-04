Incidente nel Ragusano: 4 morti FOTO

Cronaca Incidente

Un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Ragusano, ha causato quattro vittime. La tragedia sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, Camerina, all'altezza del bivio per Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Questura di Ragusa e della Polizia municipale di Comiso, a perdere la vita sono state quattro persone, forse immigrati extracomunuitari, che erano a bordo di una Ford Fiesta finita, per cause da accertare, contro un furgone Renault. Due di loro, stando alle prime testimonianze, sono deceduti sul colpo, gli altri due, invece, sono stati estratti ancora vivi dai vigili del fuoco ma sono morti poco dopo.