Due persone scomparse: ritrovate a Ragusa

La Polizia di Stato nel fine settimana ritrova e soccorre due persone. Proseguono senza sosta a Ragusa i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata nel controllo del territorio e soccorso pubblico. In particolare, nella tarda serata di sabato 23 aprile u.s., le Volanti, a seguito di segnalazione giunta sul numero di emergenza 112 Nue, ove l’interlocutore riferiva che l’anziano genitore, un ragusano di 83 anni, dopo essere uscito nel pomeriggio per andare a raccogliere verdure non aveva più fatto rientro, iniziavano le ricerche. Grazie alla geo-localizzazione, posta in essere immediatamente dalla sala Operativa della Questura, del telefono cellulare dell’anziano le ricerche si concentravano in una zona di campagna a confine tra i comuni Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana.Proprio in tali luoghi, veniva prima rinvenuta l’auto e poi, verso le ore 03.00 la persona che veniva rintracciata in buone condizioni di salute e successivamente affidata al figlio. In merito all’accaduto, l’anziano riferiva ai poliziotti che raccogliendo le verdure aveva perso il senso dell’orientamento senza riuscire a trovare più la propria autovettura. Preso dal panico, continuava a girovagare per le campagne, non riuscendo neanche a chiamare i soccorsi nonostante avesse con sé il proprio telefono cellulare. Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 22 aprile u.s., ancora il personale delle Volanti, in sinergia con personale dell’Ufficio Minori della Questura, dopo accurate ricerche, riuscivano a rintracciare un minore che nella mattinata si era volontariamente allontanato da una casa famiglia di Caltagirone. Il giovane veniva affidato ad una casa famiglia di Ragusa.