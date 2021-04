Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 1.069 nuovi positivi: 584 Palermo e 66 Ragusa Covid Sicilia, 1.069 nuovi positivi: 584 Palermo e 66 Ragusa

Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.619 tamponi processati. È quanto ermerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri ancora alti in Sicilia che portano ad un aumento del tasso di positività rispetto alla giornata di ieri: oggi è del 5,2% mentre ieri del 4,9%. Sono 13 i ricoveri nelle ultime 24 ore di cui 3 in terapia intensiva e 13 i decessi. Sono 475 i guariti.Ecco i nuovi positivi delle singole province siciliane:584 Palermo101 Messina210 Catania37 Siracusa66 Ragusa33 Caltanissetta18 Enna1 Agrigento19 Trapani