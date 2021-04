La migliore dieta per dimagrire 10 kg: ecco il menÃ¹ dimagrante

Salute e benessere Diete

La migliore dieta per dimagrire 10 kg: ecco il menù dimagrante

La migliore dieta per dimagrire fino a 10 kg in un mese è la dieta del supermetabolismo ovvero una dieta che si basa su un’alimentazione che risvegli ail metabolismo ed aiuta a perdere peso rapidamente. Ma cos’è la dieta del supermetabolismo e come funzionaMigliore dieta per dimagrire 10 kg in un mese: dieta del supermetabolismoLa dieta del supermetabolismo si divide in 3 fasi che durano in tutto 28 giorni. Consente di perdere fino a 10 chili in un mese basandosi sull'uso degli alimenti bruciagrassi, proponendo dei menù pensati per accelerare il metabolismo dimagrendo così in modo efficace e duraturo. La dieta del supermetabolismo suddivide il consumo di certi cibi secondo uno schema ben preciso: il lunedì e il martedì si consumano frutta, verdure, cereali, il mercoledì e giovedì si evitano del tutto i grassi, scegliendo proteine e verdure, il venerdì e il fine settimana si reintegrano alcuni alimenti grassi ma sani. Lo schema è molto rigido, e richiede anche un'attività fisica tre volte alla settimana e il rispetto senza sgarri delle tre fasi settimanali. È una dieta più lunga e studiata di quelle immediate come quella del limone o del riso, ma anche più equilibrata. Come tutte le diete, nonostante sia efficace, non può essere seguita per un lungo lasso di tempo, e deve lasciare il posto a un regime più vario.La migliore dieta per dimagrire o dieta del supermetabolismo è stata ideata dalla nutrizionista delle dive, Haylie Pomroy. E' una dieta che punta a una riattivazione mirata del metabolismo grazie a una equilibrata rotazione degli alimenti, capace di stimolare e rigenerare fegato, ghiandole surrenali e tiroide. Seguita per un mese, garantisce la perdita media di 5-6 chili ma si può arrivare anche a 10 kg. La migliore dieta o dieta del supermatabolismo è suddivisa in tre fasi, che si esauriscono in una settimana e vanno ripetute ciclicamente.Le 4 fondamentali fasi della migliore dieta o dieta del super metabolismo per dimagrire fino a 10 kg in un mese.Migliore dieta per dimagrire o dieta del supermetabolismo: prima fase dura due giorni e prevede l'assunzione soprattutto di frutta e cereali.Tutte le verdure a foglia verde possono essere consumate, così come pomodori, peperoni, zucchine, broccoli, legumi e persino funghi e melanzane. Concesse, naturalmente, frutta fresca e anche alcuni salumi magri come fesa di tacchino o prosciutto, le carni bianche, i pesci magri come merluzzo o sogliola, gli amidi e i cereali. Banditi categoricamente latticini e tutti gli alimenti non compresi nell'elenco.Migliore dieta per dimagrire o dieta del supermetabolismo: seconda fase dura due giorni ed è cadenzata su verdure e proteine.Oltre a tutte le verdure a foglia verde, possono essere consumati soltanto due frutti a basso contenuto di zucchero come limone o lime e varietà di carni magre come i salumi leggeri, le carni bianche e tutti i tipi di pesci. Vietati frutta, cereali, legumi e latticini.Migliore dieta per dimagrire o dieta del supermetabolismo: terza e ultima fase dura tre giorni ed ha come alimenti principali frutta, cereali, proteine e grassi buoni.Come sempre sono tollerate le verdure a foglia verde, si possono ricominciare a mangiare cetrioli, legumi, peperoni, funghi, melanzane, broccoli e zucchine, oltre a carni bianche, salumi magri e tutti i tipi di pesci.Inoltre, sì alla frutta fresca, a cereali come orzo, riso e avena e anche a sostanze considerate grasse: olio d'oliva, burro d'arachidi, semi di girasole, sesamo e zucca.Migliore dieta o dieta del supermatabolismo per dimagrire 10 kg in un mese: esempio menù settimanale della dieta del supermetabolismo (Ricordati, però, come sempre prima di affidarsi a qualsiasi dieta, che è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia. La dieta esempio sottoelencata serve a capire come funziona la dieta).Lunedì: Colazione a base di frullato di frutta fresca con fiocchi di avena, poi 2 mele a metà mattina, a pranzo insalata con tonno, mela e spinaci, un'arancia a metà pomeriggio, riso e würstel di pollo a cena.Martedì: Pane tostato e fragole a colazione, come spuntino un mango, a pranzo riso e wurstel di pollo, come merenda 2 pere, a cena filetto di maiale con broccoli e ananas.Mercoledì: Omelette di 3 albumi con funghi, fesa di tacchino a metà mattino, a pranzo un peperone farcito con tonno e cetrioli, nel pomeriggio bresaola, a cena filetto di manzo con spinaci.Giovedì: Omelette di 3 albumi con spinaci, come spuntino delle fettine di salmone affumicato, a pranzo filetto di manzo con verdure, a merenda 3 uova sode private del tuorlo, a cena mix di verdure e fesa di vitello grigliata.Venerdì: A colazione pane tostato con uovo, pomodoro e cipolla, a metà mattino una manciata di mandorle, a pranzo insalata con tonno, a merenda dei pistacchi, a cena lonza di maiale con patate.Sabato: Pane tostato e margarina a colazione, a metà mattino del sedano nella maionese, insalata di pomodori a pranzo, nel pomeriggio mezzo avocado, a cena pesce spada con olive.Domenica: A colazione frullato di frutta fresca e fiocchi d'avena, come spuntino una manciata di nocciole, a pranzo insalata di gamberetti, a merenda mix di verdure, a cena salmone con patate.Per dimagrire fino a 10 kg in un mese con la migliore dieta o dieta del supermetabolismo bisogna seguire anche alcune regole, vediamo quali:bere durante il giorno tisane non zuccherate, tè deteinato oltre a tanta acqua.Fare piccoli spuntini a intervalli di 3-4 ore.Ridurre il consumo di caffè ed abolire ogni tipo di bevanda allcolica.