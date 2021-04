Colazione chetogenica per dimagrire in fretta: 3 esempi menÃ¹

Salute e benessere Diete

Colazione chetogenica per dimagrire: 3 esempi di cosa mangiare. La colazione chetogenica è il modo giusto per cominciare la giornata quando si vuole perdere peso. La colazione chetogenica è alla base della dieta chetogenica, la dieta che seguono in tanti per dimagrire velocemente. La dieta chetogenica non può basarsi sul fai da te ma deve sempre essere cominciata dopo aver consultato il proprio medico di famiglia in quanto si basa su un regime alimentare proteico e non adatto a tutti. La dieta chetogenica infatti affatica molto fegato e reni. Ma prima di vedere 3 esempi della colazione chetogenica vediamo cos’è la dieta chetogenica o keto diet. La dieta chetogenica o keto diet è altamente proteica e consente di perdere peso velocemente. Si basa su un semplice concetto: stimolare il corpo a reperire i carboidrati iniziando dalle riserve di grasso. Viene quindi limitata di molto l’assunzione di carboidrati: pasta, pane e cereali sono banditi, quindi se l’organismo ne ha bisogno per produrli deve intaccare e distruggere le riserve di grassi.Colazione chetogenica e cosa mangiare nella dieta chetogenica o keto diet per perdere peso allenandosiGrassi. La dieta prevede l’assunzione dei derivati di formaggi ricchi di proteine e grassi, ma poveri di carboidrati, come: la ricotta, la mozzarella, i fiocchi di latte. Vanno bene anche maionese, condimenti come burro, olio di oliva, olio di sesamo, olio di soia e di cocco.Proteine. Puoi mangiare carne, uova, affettati, pesce, crostacei e molluschi.Verdura. Vanno bene tutte quelle verdure che contengono pochi carboidrati come per esempio broccoli, funghi, asparagi e zucchine. Inoltre puoi mangiare la frutta secca, usare sale e pepe senza eccedere ed è necessario bere molta acqua, almeno due litri al giorno, ed evitare le bevande zuccherate.Colazione chetogenica per dimagrire in fretta: alcuni esempi di menù:Uova in camicia e cavolo. In una padella con poco burro aggiungi uno spicchio di aglio e 60 gr di cavolo. Cuoci le uova in un’altra padella e consuma tutto insieme oppure puoi preparare dei muffin salati a base di verdura e formaggio. Strapazza le uova aggiungendo, latte, verdure e formaggio, versa il composto in una teglia per muffin precedentemente unta con olio. Cuoci in forno per 20 minuti a 200 gradi.Yogurt (o latte) e panino. Se vai di fretta puoi consumare uno yogurt bianco da latte intero e un panino con prosciutto cotto sgrassato o tacchino. In alternativa puoi optare per 200 ml di latte di vacca intero e un panino con prosciutto crudo dolce sgrassato o bresaola.Spremuta e cereali. Altra alternativa è il succo d’arancia, puoi berne circa 250 ml, e mangiare muesli con frutta secca e frutta disidratata.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di mettersi a dieta. Qualsisia dieta senza il parere di uno specialista non deve essere seguita da chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e non solo. Vietata alle donne in gravidanza.