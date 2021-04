Marina di Ragusa: si lavora in strade e per allungare pista ciclabile

Economia Lavori pubblici

A Marina di Ragusa si lavora per allungare la pista ciclabile e per asfaltare numerose strade. Inizieranno la settimana prossima a Marina di Ragusa i lavori di prolungamento di un piccolo tratto della pista ciclabile che dallo Scalo Trapanese si allaccerà direttamente alla zona pedonale di via Livorno consentendo così ai fruitori della pista stessa di raggiungere in sicurezza il Lungomare Mediterraneo evitando di percorrere via Brin. Ad eseguire i lavori dell’importo di 44.042,39 euro sarà l’impresa Barrile s.r.l. “Si tratta di uno degli interventi di messa in sicurezza della pista ciclabile di Marina di Ragusa, programmati dall’Amministrazione Comunale - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida - che ci consentiranno di allungare fino a via Livorno la pista ciclabile che attraversando la piazza belvedere soprastante il porto turistico, si immetterà attraverso il tratto pedonale nella predetta via per collegarsi direttamente sul Lungomare Mediterraneo.Restando sempre in tema di lavori che interessano a Marina di Ragusa – aggiunge l’assessore Giuffrida - ricordiamo che stiamo proseguendo nell’opera di asfaltatura di numerose vie. In vista infatti della ormai prossima stagione estiva abbiamo programmato ed attuato in buona parte l’asfaltatura delle vie Cagliari, della Vittoria, Sampieri, Sigona, Ispica, Pola, Nensi e nel tratto iniziale di via Cervia. Conclusi questi interventi a Marina i lavori di asfaltatura delle strade comunali, riprenderanno anche a Ragusa, secondo il crono programma stabilito dall’Amministrazione comunale”.