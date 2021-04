Moda e spettacolo Alimentazione

Il segreto vero per dimagrire: mangiare tanto a colazione e poco a cena

Mangiare tanto a colazione e mangiare poco a cena aiuta dimagrire. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Clinical secondo cui la colazione va fatta abbondante. Il suggerimento vale anche per chi ha qualche chilo di troppo e vorrebbe perdere peso perché – pensate un po’ – aiuta a dimagrire. Sembra strano, ma è scientifico. Lo sostengono i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. A patto, però, che la cena sia leggera. I ricercatori hanno dimostrato che consumare lo stesso pasto la sera o la mattina ha un’influenza diversa sulle capacità del nostro corpo di bruciare le calorie. Secondo l’articolo, una colazione abbondante è in grado aumentare la termogenesi di 2,5 volte circa rispetto a una cena ugualmente calorica.Perchè mangiare tanto a colazione aiuta a bruciare di piùLa termogenesi indotta dalla dieta (TID) è la quantità di energia che il nostro corpo spende per metabolizzare il cibo perché deve assorbirlo, digerirlo, trasportarne e conservarne i nutrienti. Lo studio conferma ulteriormente che questa funzione metabolica differisce in base all’orario dei pasti e ai momenti della giornata. Sappiamo essere molto più accelerata la mattina rispetto alla sera, quando una persona dopo cena va a letto e non ha alcun modo di bruciare il pasto. L’ipotesi è che nelle prime ore della giornata si utilizzi l’energia in maniera più efficiente.Mangiare la mattina meno picchi glicemiciOltre al dato favorevole sul consumo di calorie, lo studio mette in luce anche una conseguenza positiva sugli zuccheri nel sangue. Mangiare molto appena svegli non alza tanto la glicemia e l’insulina come invece accade con un pasto abbondante la sera. E tenere controllati i picchi glicemici dopo i pasti è importante, soprattutto per le persone obese o in sovrappeso, perché tiene lontano il rischio di diabete.La colazione non va saltata maiQuesta ricerca è uno spunto per chi ha qualche chilo di troppo e cerca di perdere peso. Il consiglio è evitare una colazione leggera, come molti fanno perché pensano faccia ingrassare, e preparare un pasto completo di tutti i nutrienti.Consigli per una colazione completaMeglio che non sia solo dolce, che alza di molto l’indice glicemico e insulinemico, o solo salata, che rischia di apportare grassi in eccesso. Optiamo per una via di mezzo. Ad esempio uova, prosciutto sgrassato, bresaola o yogurt per la parte proteica, pane o fette biscottate integrali per i carboidrati, frutta fresca per le vitamine e i sali minerali, una fetta di crostata fatta in casa per gli zuccheri semplici. È anche un’ottima idea per non arrivare a pranzo affamati.