Giuseppe Smecca nuovo direttore del laboratorio di Sanità Pubblica Asp Ragusa

La Direzione Generale dell’ASP ha nominato il dott. Giuseppe Smecca, dirigente medico, con incarico quinquennale, Direttore della Struttura Complessa del Laboratorio di Sanità Pubblica. La nomina è avvenuta a seguito di valutazione, espressa dalla Commissione esaminatrice, che l’ha individuato idoneo, primo nella graduatoria, a ricoprire tale incarico. Il dott. Smecca, classe 1961, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nell’anno 1991, dove si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 1997. Nel 2003 si è specializzato in Medicina del Lavoro all’Università degli Studi di Pavia. Vanta una lunghissima esperienza nel settore, come Dirigente del S.Pre.S.A.L. nell’ASL 12 di Biella, dal 1999 al 2005, con compiti di vigilanza negli ambienti di lavoro. Ha partecipato a numerose attività promosse dall’Assessorato Sanità Regione Piemonte e con l’ARPA Piemonte al controllo del rischio chimico negli ambienti di lavoro.Nel febbraio 2002 gli è stato affidato l’incarico di coordinare lo “Sportello Sicurezza” da lui ideato, che ha visto, per la prima volta, una collaborazione innovativa tra INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro e ASL in materia di Prevenzione. Incarico ricoperto fino al 2005. nel 2005 si trasferisce nell’AUSL di Ragusa e svolge la sua attività distaccato al Dipartimento di Prevenzione, in staff al Direttore del Dipartimento, per gestire lo “Sportello della Prevenzione”. Si occupa di Promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro, igiene degli ambienti di vita, epidemiologia e igiene degli alimenti. Nel 2010 assume il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale in Staff al Direttore Generale. Si è occupato di organizzazione della Sicurezza Aziendale, valutazione dei rischi per i lavoratori, redazione dei Piani di Emergenza Aziendali, è stato responsabile scientifico di numerosi corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro per i lavoratori dell’ASP di Ragusa.Ha proposto e ottenuto dalla Direzione Generale, l’implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro – SGSL-. Nel 2015 è stato incaricato quale Responsabile del SGSL. Il Dirigente medico ha curato la redazione della Politica e del Manuale del SGSL, le procedure di sistema e ha organizzato l’Organo di Vigilanza Interno – OVI- previsto dal SGSL, ha formato i componenti dell’OVI e gestito gli audit aziendali. Nel 2014 è stato incaricato di svolgere la funzione di Medico Autorizzato aziendale con compiti di sorveglianza sanitaria ai lavoratori radioesposti. Gli viene affidato, dalla Direzione Generale, l’incarico di Coordinatore dei Medici Competenti aziendali. Nel 2016 ha proposto e ottenuto dalla Direzione Generale l’implementazione, all’interno del Laboratorio di Sanità Pubblica, della funzione di controllo delle Sale Operatorie aziendali e in particolare della carica batterica, in aria e nelle superfici, dei gas anestetici e altri inquinanti chimici.L’incarico della Struttura Complessa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale che avverrà prossimamente. La Direzione Generale formula al dott. Smecca i migliori auguri di buon lavoro. Foto: Giuseppe Smecca.