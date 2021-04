Attualità Avviso scuola

Covid, sospese lezioni in presenza in una scuola a Vittoria: dal 26 aprile Covid, sospese lezioni in presenza in una scuola a Vittoria: dal 26 aprile

Galllery

Sospese le lezioni in presenza in una scuola di Vittoria da domani, 26 aprile e fino al 30 aprile. Ecco l'avviso pubblicato sul sito della scuola: "Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 25/04/2021, emanata dalla Commisione Straordinaria del comune di Vittoria su segnalazione del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii. e dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 in cui si si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola I.I.S. Enrico Fermi sita a Vittoria in via Como n. 435” dal 26 al 30 aprile 2021”. Si comunica a quanti in indirizzo che, in applicazione dell’Ordinanza in oggetto, dal 26 al 30 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità DAD. Le lezioni si svolgeranno tutte in modalità sincrona con una durata massima di cinquanta minuti per permettere agli studenti e ai docenti una pausa tra una lezione e l’altra con disconnessione dai dispositivi elettronici utilizzati come da normativa vigente.I locali scolastici rimangono disponibili per i docenti che non dispongono di un collegamento internet del tutto efficiente.