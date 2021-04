Attualità Bollettino

Covid Sicilia, 1.061 nuovi positivi: 148 Catania e 116 Ragusa Covid Sicilia, 1.061 nuovi positivi: 148 Catania e 116 Ragusa

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.800 tamponi processati, con una incidenza del 4,9%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 21 ore sono state 6 e portano il totale a 5.292. Il numero degli attuali positivi è di 25.510, con incremento di 299 casi rispetto a ieri. I guariti sono 756. Negli ospedali i ricoverati sono 1.415, 2 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 171, otto in meno rispetto a ieri.Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province siciliane:378 Palermo148 Catania146 Messina123 Siracusa26 Trapani116 Ragusa65 Caltanissetta55 Agrigento4 Enna