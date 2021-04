25 aprile a Comiso senza il sindaco: è in quarantena

Attualità Sindaco di Comiso

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, stamattina in un post pubblicato su facebook ha annunciato di essersi posta in quarantena dopo esser venuta a contatto con un positivo al Covid 19. Ecco il post dele sindaco di Comiso:” Buon 25 aprile a tutti! È la prima volta, da quando sono sindaco, che non ho potuto presenziare ad una cerimonia della nostra città. Ho tenuto sempre, considerando la mia presenza come un segno di rispetto, ad esserci. Ringrazio il mio vicesindaco Roberto Cassibba per aver rappresentato la città, e tutti i consiglieri e gli assessori presenti alla cerimonia. Avendo avuto contatto con un soggetto positivo, pur avendo avuto contezza del fatto che io sia ad oggi negativa, è giusto che io rispetti la quarantena per tutto il periodo imposto dalle norme attuali, contando di tornare presto al mio ruolo e a tutte le responsabilità che esso richiede".